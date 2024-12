Avis aux de la Terre du Milieu ! The Lords of the Rings est de retour le 11 décembre 2024 au cinéma avec le film d'animation Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim. Alors que Warner Bros Pictures aurait pu se contenter d'une sortie SVOD, ce long-métrage aura bien le droit à une diffusion dans les salles obscures. Ça tranche par rapport à la précédente stratégie où la société voulait pousser son service Max, quitter à sacrifier ses films sur grand écran.

Un acteur de la trilogie Le Seigneur des Anneaux de retour ?

Aux yeux de Warner Bros Pictures, la licence Le Seigneur des Anneaux s'est reposée trop longtemps et il est temps de ressortir la franchise du placard. Et c'est d'ailleurs ce que la société s'apprête à faire avec la sortie du film d'animation La Guerre des Rohirrim. Mais en coulisses, au moins deux nouveaux films live-action sont en développement, l'un d'eux étant prévu pour débarquer en 2026 au cinéma. Il s'agit de La Traque de Gollum qui sera réalisé par Andy Serkis qui, au passage, retournera dans la peau de la créature aux grands yeux ronds.

Ce prochain film Seigneur des Anneaux : La Traque de Gollum, qui se déroule à l'époque de La Communauté de l'Anneau, devrait rappeler d'anciens visages et veut vraiment le retour de ce personnage. Philippa Boyens, scénariste des deux trilogies SDA et The Hobbit, veut absolument le retour de Viggo Mortensen dans le rôle d'Aragorn. « Honnêtement, cela dépendra entièrement de Viggo. J'ai parlé à Viggo, Andy [Serkis] lui parlé, Peter [Jackson] lui a parlé, nous nous sommes tous parlés. Je ne peux pas imaginer quelqu'un d'autre jouer Aragorn, mais la décision lui revient » explique t-elle à The Playlist.

« Que Viggo le fasse ou non dépend entièrement de la qualité de la scénario, et nous n'en avons pas encore. Pour être juste envers Viggo, voyons voir si nous sommes en mesure d'écrire un assez bon rôle, et s'il peut trouver suffisamment d'éléments pour estimer qu'il peut l'accepter. Après cela, ce sera à Viggo et à Andy de décider de la manière dont ils y parviendront » a ajouté la responsable de la franchise et du film Le Seigneur des Anneaux : La Traque de Gollum.

Pas de de-aging, mais des effets spéciaux pour rajeunir Aragorn

Lorsque Philippa Boyens déclare que ce sera à Viggo Mortensen et à Andy Serkis de s'arranger, elle fait notamment référence à la manière de le faire revenir. Étant donné l'âge de l'acteur, et l'époque à laquelle se situe Le Seigneur des Anneaux La Traque de Gollum, il va bien falloir le faire rajeunir. Mais ce ne sera pas avec l'utilisation très controversée du de-aging qui, jusque-là, a fourni des résultats catastrophiques en raison du manque de réalisme. « Ce sera du maquillage numérique » détaille Boyens. Qu'est-ce que le maquillage numérique ? C'est une technique souvent utilisée pour créer des personnages de toute pièce, mais également pour supprimer par exemple les imperfections, les expressions faciales ou autres des acteurs.

Un argument pour le retour de Viggo Mortensen en Aragorn pour le prochain film Seigneur des Anneaux ? Ce n'est pas impossible. Interrogé sur le sujet, l'acteur avait annoncé qu'il pourrait revenir à deux conditions. Que ce ne soit pas que du fan-service et que le scénario en vaille par conséquent la peine, et que le rôle soit cohérent avec son âge actuel. Pas de cascades pour Mortensen ? À voir. « S'il décide de ne pas le faire, nous voudrions quand même qu'il soit très impliqué, notamment en prodiguant ses conseils pour la transmission du personnage. Mais il doit d'abord lire le scénario, et c'est ce sur quoi je vais travailler en sortant de cette interview (rires) » conclut l'architecte de l'univers The Lord of the Rings.

Source : The Playlist.