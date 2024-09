Warner Bros Discovery a pour projet d'exploiter encore plus sa licence cultissime Le Seigneur des Anneaux. Peu importe le moyen, on n'a pas fini d'entendre parler de l'univers de J. R. R. Tolkien au cinéma et sur le petit écran. Le 29 août dernier, Prime Video a sorti les trois premiers épisodes de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. Une série live-action qui se passe durant le Deuxième Âge de la Terre du Milieu. Mais ce n'est que le début car de nombreux projets ont été révélés dont un nouveau long-métrage. D'ailleurs, une excellente nouvelle pour le prochain gros film vient de tomber.

Le retour d'un acteur iconique du Seigneur des Anneaux ?

Après Les Anneaux de pouvoir, Warner Bros compte surprendre avec la série d'animation La Guerre des Rohirrim ou encore Tales of the Shire, un jeu sur les Hobbits. Mais on sait, la société de production veut également réinvestir les salles de cinéma, et pourquoi pas renouer avec le succès de la trilogie originale. Plus de 20 ans après cette dernière, et 10 ans après The Hobbit, l'entreprise a donc annoncé le chantier Le Seigneur des Anneaux : La Traque de Gollum. Le prochain film live-action qui prévoit de sortir en salles dès 2026.

Pour mettre en images cette histoire encore jamais racontée, Warner Bros a choisi Andy Serkis comme réalisateur... et acteur. En effet, il incarnera à nouveau Gollum en plus d'avoir la casquette de metteur en scène. Est-ce qu'il retrouvera Peter Jackson comme pour la trilogie The Hobbit où il a été réalisateur de la deuxième équipe ? Oui. Le papa des premiers films Le Seigneur des Anneaux sera producteur sur The Hunt of Gollum.

Pour le moment, les détails manquent, mais Viggo Mortensen (Aragorn) est prêt à faire son retour dans Le Seigneur des Anneaux : La Traque de Gollum. Mais pour cela, il va falloir que sa participation soit justifiée selon l'intéressé, et que ce ne soit pas que du fan service. Dans une interview pour The Big Issue, on apprend que Ian McKellen pourrait également être au casting. « On vient de m'apprendre qu'il y aurait d'autres films Le Seigneur des Anneaux et que Gandalf serait impliqué. Ils espèrent que je le jouerais. Quand ? Je n'en sais rien. Quel est le scénario ? Il n'est pas encore écrit. Mais ils ont intérêt à faire vite ! » a déclaré l'acteur de 85 ans, qui va prendre un peu de repos suite à une blessure récente.

Source : The Big Issue.