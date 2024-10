Alors que sa saison 3 sera bien disponible uniquement pour les abonnés Prime Video à partir de demain, le 3 octobre, The Legend of Vox Machina se fend d'une belle initiative pour que tout un chacun puisse regarder les 24 épisodes des deux saisons précédentes entièrement gratuitement. Un succès critique de la part de Critical Role et Amazon en vue du lancement imminent de la suite de cette bande de héros hétéroclites sur la plateforme SVOD ?

Les deux premières saisons de Vox Machina sortent de Prime Video

En janvier 2022, Prime Video accueillait sur sa plateforme de streaming une série devenue désormais l'un des plus gros cartons de son catalogue : The Legend of Vox Machina. Le succès critique a ensuite été confirmé avec une seconde saison encore meilleure l'année suivante. Avec un petit mois de retard au planning, la saison 3 arrive sur le service SVOD d'Amazon demain. En attendant, l'excellente série imaginée par la fine équipe de Critical Role se laisse découvrir sans nécessiter d'abonnement à Prime Video.

Les deux premières saisons de Vox Machina sont en effet désormais disponibles dans leur intégralité et gratuitement directement sur YouTube, et plus précisément sur les chaînes officielles d'Amazon Prime Video. Ce sont donc en tout 24 épisodes que vous pouvez regarder sans bourse délier, en français comme dans d'autres langues. Nous vous conseillons toutefois plus que chaudement de visionner tout cela en version originale sous-titrée. Le casting vocal de Vox Machina est en effet l'un des plus gros points forts de cette série retraçant la première campagne Donjons & Dragons de la célèbre chaîne Twitch Critical Role.

La série Prime Video nous propose pour rappel un casting vocal anglais tout simplement cinq étoiles, avec Vax (Liam O'Brien), Vex (Laura Bailey), Percy (Taliesin Jaffe), Keyleth (Marisha Ray), Scanlan (Sam Riegel), Grog (Travis Willingham) et Pike (Ashley Johnson). En attendant le lancement imminent de la saison 3 sur la plateforme d'Amazon, vous nous en direz des nouvelles si vous n'avez jamais regardé Vox Machina auparavant. Voici d'ailleurs le premier épisode de la saison 1, visionnable ci-dessous (en français, pour les anglophobes).

Source : Prime Video sur YouTube