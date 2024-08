Après deux saisons montant chaque fois crescendo en qualité et en spectacle, la série exclusive Prime Video La Légende de Vox Machina, adaptée de la première campagne de Critical Role, la populaire chaîne Twitch ayant participé au nouvel essor de Donjons & Dragons et du jeu de rôle, s'illustre dans un nouveau trailer pour sa troisième saison. Et autant dire que ça donne envie de voir le résultat !

Une virée d'enfer pour Vox Machina avant son arrivée sur Prime Video

Pourtant débutée sur Twitch il y a presque dix ans, la première campagne de Critical Role continue aujourd'hui de marquer profondément l'esprit des fans, des amateurs de jeu de rôle et de Donjons & Dragons. Grâce à sa première série exclusive Prime Video, elle a su trouver un nouveau public, avec une adaptation haute en couleurs et toujours plus aboutie au fil des saisons. Attendue le 3 octobre, la saison 3 de La Légende de Vox Machina s'offre ainsi un nouveau trailer pour montrer de quel bois un casting vocal cinq étoiles se chauffe.

Nous retrouvons en effet toujours ce groupe hétéroclite composé de Vax (Liam O'Brien), Vex (Laura Bailey), Percy (Taliesin Jaffe), Keyleth (Marisha Ray), Scanlan (Sam Riegel), Grog (Travis Willingham) et Pike (Ashley Johnson), dans l'une des quêtes les plus épiques et périlleuses que les joueurs aient affronté durant leur partie de jeu de rôle sur Critical Role. Une vidéo étant plus parlante que les mots, vous trouverez le nouveau trailer tout feu tout flamme ci-dessous, qui met clairement l'eau à la bouche.

Forte de son énorme succès, La Légende de Vox Machina ne sera pas la seule adaptation d'une campagne de Critical Role à venir sur Prime Video. Nous savons en effet que leur seconde campagne, avec le groupe Mighty Nein, est également dans les cartons. Si celle-ci ne dispose pas de date de sortie, gageons qu'elle attendra la fin de la première. On surveille quoi qu'il en soit tout cela de près, en espérant que la joyeuse équipe de Critical Role nous régale encore d'un 20 naturel avec sa prochaine production en étroite collaboration avec Prime Video.

Source : Prime Video sur YouTube