Prévue pour le mois prochain sur Prime Video, la deuxième saison de The Terminal List commence doucement à faire monter la tension avec une première bande-annonce.

Prime Video n’a peut-être pas la cadence de sorties d’un Netflix par exemple, mais cela n’empêche pas la plateforme d’avoir de nombreux projets très attendus sous le coude. On pense évidemment, sous notre prisme de gamers, à des séries comme Tomb Raider, God of War et Mass Effect, mais pas que. Car dès le mois prochain, Prime Video lancera enfin la saison 2 de The Terminal List, et le premier trailer de cette série qui aura beaucoup divisé est enfin arrivé.

Un premier trailer pour la saison 2 de The Terminal List

Prévue pour le 21 octobre 2026 sur la plateforme de streaming, la suite des aventures de James Reece nous amènera en effet à retrouver le héros incarné par Chris Pratt (Les Gardiens de la Galaxie), cette fois-ci en proie avec les forces de la CIA. Pour ce faire, il devra alors notamment blanchir son nom en stoppant un groupe terroriste sévissant aux quatre coins du monde, au travers d’une conspiration à grande échelle qui touche jusqu’à sa propre famille.

Comme pour la première saison diffusée en 2022, la suite de The Terminal List pourra alors compter sur un total de 8 épisodes pour mettre en scène son récit, dont la production aura été légèrement impactée par les grèves survenues à Hollywood en 2023. Les spectateurs pourront également y retrouver une multitude de nouveaux visages, le casting de la série Prime Video ayant notamment été largement enrichie avec l’arrivée de :

Gabriel Luna (The Last of Us) dans le rôle de Freddy Strain

Tom Hopper (The Umbrella Academy) dans celui de Raife Hastings

Dar Salim (Game of Thrones) dans celui de Mo Farooq

Luke Hemsworth (Westworld) dans celui de Jules Landry

Et c’est sans compter celles d’Olga Kurylenko (Quantum of Solace), Arnold Vosloo (La Momie), Costa Ronin (Homeland), Yul Vazquez (La Guerre des Mondes) ou encore Martin Sensmeier (1883). Bref, de quoi apporter pas mal de nouveautés à The Terminal List, donc. En espérant que cette saison 2 parvienne davantage à mettre tout le monde d’accord, la première ayant beaucoup divisé la presse et le public, qui l’ont respectivement notée 42% et 94% sur Rotten Tomatoes.

Le public se réjouit déjà du retour de la série d’Amazon

En attendant, le public semble déjà largement au rendez-vous et prêt à replonger aux côtés de James Reece dans de nouvelles aventures. « OUI ! Je suis tellement prêt », s’est par exemple réjoui un internaute sous le post de Prime Video sur X. « Je ne m’étais pas senti aussi investi dans une série depuis longtemps », affirme un autre. « La saison 1 était exceptionnelle. J’ai VRAIMENT hâte de voir la suite ». « Le 21 octobre vient de devenir un jour où l’on reste chez soi », clame un dernier.

Source : Prime Video