Prime Video fait le plein de nouveautés cette semaine avec un film qui a choqué tout le monde à sa sortie et une nouvelle série événement tirée d'un de ses plus gros succès.

Ça faisait longtemps que Prime Video n'avait pas été aussi généreux avec ses nouveautés et c'est tant mieux. Cette semaine, on a droit à plusieurs films dont Hérédité, qui a tout simplement choqué tout le monde lors de sa sortie au cinéma, mais aussi une nouvelle série spin-off pour Reacher, l'un des plus gros cartons de la plateforme.

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Le film qui va tirer toute la couette cette semaine sur Prime Video, c'est bien Hérédité, un film d'horreur très psychologique, mais aussi graphique, qui a mis tout le monde d'accord à sa sortie. Il a même secoué les spectateurs grâce à ses séquences choc, le talent monstrueux de ses actrices et acteurs qui se donnent tous à fond, sans oublier sa réalisation impeccable. Avec un score de 90 % sur Rotten Tomatoes, le film a très largement séduit la critique, mais aussi les spectateurs même si certains ont eu un peu de mal avec certaines scènes d'une redoutable violence psychologique et parfois visuelle. Un film d'horreur à voir absolument sur Prime Video pour peu que vous soyez intéressés par le genre.

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18/09 Toi+Moi, seuls contre tous



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Autre évènement de la semaine, du côté des séries cette fois, l'agent Neagley fera son entrée dans la cour des grands avec sa propre série après avoir tenu les seconds rôles dans la série maîtresse Reacher. Neagley est un spin-off qui emboîtera le pas du grand final de la saison 4 de Reacher disponible ce 16 septembre également. Tous les épisodes seront par ailleurs disponibles d'un bloc. On suivra Frances Neagley, personnage récurrent de Reacher, dans une enquête autour de la mort suspecte d'un de ses amis. Cette nouvelle série évènement de Prime Video semble reprendre la même recette que Reacher avec sa réalisation dynamique et une tendance qui lorgne entre le thriller d'espionnage et l'action pure.