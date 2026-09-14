Netflix prépare une très grosse semaine avec des films en pagaille et le retour de deux séries très appréciées qui lancent leur nouvelle saison et se prépare une fois de plus à cartonner.

Netflix fait le plein de nouveautés cette semaine avec plus d'une dizaine de films dont des comédies très appréciées, mais aussi et surtout le retour de deux grosses séries qui lance leur nouvelle saison : Monstre et le spin-off apprécié de Stranger Things. Deux énormes succès dont les nouveaux épisodes vont assurément cartonner également.

Tous les films Netflix de la semaine du 14 au 20 septembre 2026

Il y a plein de films cette semaine sur Netflix, notamment Les Frères Grimm, film fantastique avec Heath Ledger, Matt Damon et Monica Bellucci. Les deux frangins devront faire face à des menaces surnaturelles bel et bien réelles alors que ce sont en réalité deux spécialistes de l'escroquerie. Les amateurs de comédie un peu trash pourront également se tourner vers les deux films Ted qui suivent un homme, Mark Wahlberg, et son ours en peluche vivant Ted, amateur de femmes, de weed et qui a la langue bien pendue. Et ce n'est ici qu'un échantillon de ce qui vous attend dans les prochains jours sur Netflix.

14/09 Nocturnal Animals Barbie in the Nutcracker

15/09 Crazy Rich Asians

16/09 Parents d'élèves As Bestas

17/09 Le Juge

18/09 Best of the Best Elle est trop bien Retour à Cold Mountain Ella au pays enchanté Les Frères Grimm Daredevil Coexister

20/09 Ted 1 et 2



Toutes les séries de la semaine du 14 au 20 septembre 2026

C'est surtout du côté des séries que Netflix va faire beaucoup de bruit. On notera notamment la nouvelle saison de Monstre qui retracera l'histoire de Lizzie Borden avec des éléments de fiction comme à chaque fois. Après Jeffrey Dahmer, les frères Menendez et Ed Gein, la série remonte donc le temps pour disséquer une affaire jamais élucidée, devenue au fil des décennies une véritable légende urbaine. Autre gros succès de Netflix à revenir, le spin-off Stranger Things Chroniques de 1985 qui nous revient avec une deuxième saison très attendue par les fans. Enfin, les amoureux d'anime seront certainement ravis de découvrir la saison 5 de Fairy Tail dès le 15 septembre prochain.