Prime video fait ses adieux à l'une de ses meilleures séries et les premiers épisodes de l'ultime saison sont dispo dès aujourd'hui. Les premier retour sont unanime : ça va être un carton.

Prime Video est sur le point de dire adieu à l'une de ses meilleures séries dont l'ultime saison commence dès aujourd'hui. Après près de 7 ans de bons et loyaux services, cette satire ultra violente s'apprête à tirer sa révérence dans le sang et la douleur, on jubile d'avance.

L'une des meilleures série de Prime Video entame sa saison finale

Lorsqu'on demande quelle est la meilleure série de Prime Video, un nom revient très souvent : The Boys. Tirée d'un comics, la série prend place dans une Amérique où les superhéros sont monnaie courante et son devenu de vrais instruments marketing et militaires. Loin d'être les modèles que l'on trouve chez Marvel, la plupart sont ici désaxés, violents ou ont un égo surdimensionné. Alors qu'une gigantesque multinationale capitalise un maximum sur les supers, une résistance se forme dans l'ombre pour révéler aux yeux du monde la vérité.

Après 4 saisons à succès et un spin-off qui a lui aussi cartonné, The Boys revient dès aujourd'hui pour une cinquième et ultime saison. À première vue, il faut s'attendre à un vrai carton. Les premiers retours sont unanimes : c'est excellent. Les acteurs sont toujours au top, le rythme est effréné, ça castagne et ça saigne sans compter que cette satire prend tout son sens dans le contexte excessif actuel.

Quoi qu'il en soit, Prime Video semble avoir mis le paquet pour sa série et les premiers épisodes sont disponibles dès aujourd'hui sur la plateforme. Il y aura un total de 8 épisodes en tout, à raison d'un par semaine, et la saison 5 de The Boys se terminera le 20 mai 2026 lors d'un final que l'on nous vend déjà comme épique et marquant.

Épisode 1 & 2 : 8 avril 2026

: 8 avril 2026 3 : 15 avril 2026

: 15 avril 2026 4 : 22 avril 2026

: 22 avril 2026 5 : 29 avril 2026

: 29 avril 2026 6 : 6 mai 2026

: 6 mai 2026 7 : 13 mai 2026

: 13 mai 2026 Final : 20 mai 2026

source : Prime Video