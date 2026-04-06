La semaine va être forte en sensations grâce à Prime Video. Le service de streaming d'Amazon fait le plein dans son catalogue avec des films à ne pas manquer et le retour de séries hyper attendues.

Prime Video veut frapper fort en ce mois d'avril. Même si Netflix et Disney+, les principales plateformes de SVOD concurrentes, en ont aussi à revendre, le service d'Amazon sort le grand jeu. Entre films événement ou cultes et dénouements de séries très populaires, vous allez en avoir des choses à regarder dans les jours qui viennent. Découvrez le programme avec nous.

Les films à découvrir du 6 au 12 avril 2026

Prime Video ne lésine pas sur les moyens en matière de films ce mois-ci. Vous aurez de quoi faire ces jours-ci, avec de gros titres à voir ou à revoir. Il y a du culte, entre affaire policière et film de gang. D'un côté, découvrez Au bout de la nuit pour une enquête sous haute tension menée par Keanu Reeves. De l'autre, plongez-vous dans la pègre dans le film historique de Sergio Leone, Il était une fois en Amérique. Mais si vous avez déjà vu ces classiques, dans ce cas tournez-vous vers l'un des derniers films à avoir fait sensation en salles avec The Substance. Vous y découvrirez une Demi Moore prêtes à tout pour rester jeune et dans le coup, quitte à laisser sa place à un double qui pourrait bien prendre le dessus sur sa vie. Pour ne rien manquer, voici le programme de la semaine :

6 AVRIL À toute allure The Substance – Demi Moore veut rester jeune à tout prix mais cette substance pourrait lui coûter cher.

10 AVRIL : Au bout de la nuit Big Mamma 1 & 2 Il était une fois en Amérique La Malédiction de la Dame blanche Le Songe d'une nuit d'été



Trois séries sont de retour sur Prime Video

Vous aurez aussi fort à faire cette semaine si vous aimez les séries. Deux gros titres du catalogues d'Amazon tirent leur révérence : The Boys, dont la cinquième et dernière saison commence sa diffusion ce mercredi, et The Handmaid's Tale, la série événement adaptée du roman de Margaret Atwood. De plus, les nostalgiques amateurs d'anime pourront redécouvrir l'histoire mythique de Ken le survivant avec le remake Fist of the North Star. Tout cela est à retrouver sur Prime Video :

8 AVRIL : The Boys | saison 5 – la fin des aventures sans concession des super-héros les plus trash du petit écran en exclusivité sur Prime Video. The Handmaid's Tale : La Servante écarlate | saison 6 – la série dystopique événement adaptée du roman de Margaret Atwood tire sa révérence.

10 AVRIL : Fist of the North Star – le retour de Ken le survivant.

