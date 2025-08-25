Il est temps de découvrir les nouvelles sorties de cette dernière et ultime semaine d’août, avec au programme de l’humour mais aussi de l’horreur. On vous dit tout.

Au-delà de Prime Video ou encore Disney+, il est temps de faire le tour des sorties de Netflix cette semaine, avec de jolies nouveautés cinéma et séries. Pour l’avant-rentrée, la plateforme met déjà en avant l’horreur, avant même le début du mois d’octobre. Voici ce sur quoi vous pouvez compter.

Les films de la semaine du 25 au 31 aout sur Netflix

Cette semaine, Netflix mise sur la diversité avec l’arrivée de Donne-moi des ailes dès le 28 août. Le film français signé Nicolas Vanier propose une aventure familiale et écologique, portée par la complicité entre un père, son fils et une nuée d’oies sauvages. Une histoire touchante qui mêle voyage initiatique et réflexion sur l’environnement.

Dès le 29 août, place au mystère avec Le Murder Club du Jeudi, adaptation d’un roman policier à succès, où un groupe de retraités mène l’enquête avec humour et malice. Mais la rentrée se teinte aussi d’horreur : Netflix propose Abigail et Salem, deux films glaçants qui annoncent déjà la couleur d’octobre. Entre vampires, atmosphères sombres et frissons garantis, les amateurs de sensations fortes auront de quoi se mettre sous la dent. C'est toujours bon à prendre quand on aime se mettre quelques frissons avant de dormir sur Netflix.

Les sorties séries de la semaine du 25 au 31 aout

Dès le 28 août, Netflix revient avec Ma vie avec les Walter Boys : Saison 2. La série adolescente poursuit son mélange de romance et de drames familiaux, avec des personnages toujours tiraillés entre amitié, amour et secrets de jeunesse. Une suite qui devrait séduire les fans de la première saison.

Le lendemain, le 29 août sur Netflix, place au polar sombre avec Deux Tombes. Cette nouveauté mise sur une ambiance tendue et des personnages aux zones d’ombre marquées, promettant un récit à la fois dramatique et mystérieux. De quoi compléter la semaine avec une tonalité plus adulte et intrigante.

Source : Netflix