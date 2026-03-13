Prime Video voit déjà les choses en grand pour sa prochaine série évènement tirée d'une licence culte que tout le monde connait. Mais cette fois, ce sera bel et bien du jamais vu.

Prime Video prépare un grand nombre de films et séries adaptés de licences connues pour ne pas dire cultes. God of War, dont les premières images officielles ont été partagées, ou encore Tomb Raider, avec une Sophie Turner en très grande forme d'après les photos qui ont leaké. On pourrait aussi mentionner le projet autour de Life is Strange actuellement dans les tuyaux. Mais outre le jeu vidéo, Prime Video accueillera prochainement une série tirée à la fois d'une licence culte et d'un film d'animation à succès de chez Sony. Et les premières bandes-annonce donnent furieusement envie.

L'univers de Spider-Man comme vous ne l'avez jamais vu arrive sur Prime Video

Vous l'avez sûrement deviné, la licence Spider-Man reviendra prochainement sur Prime Video avec une toute nouvelle série portée par Nicolas Cage. Le célèbre acteur réputé pour toujours se donner à fond dans ses rôles reprendra son costume de Spider-Noir qu'il avait déjà enfilé dans les films d'animation à succès Spider-Man New Generation et Spider-Man Across the Spider-Verse. Deux excellents films qui ont permis à Cage d'interpréter un Spider-Noir si marquant qu'il reviendra dès le mois de mai en chair et en os dans sa propre série sur Prime Video.

Cela étant, il n'incarnera pas Peter Parker, mais un certain Ben Reilly. Dans les comics, c'est un clone de Peter Parker qui porte le nom de l'oncle de ce dernier (Ben), et le nom de jeune fille de sa tante (Reilly). Un changement de nom obligatoire au vu de la gestion juridique problématique concernant la licence Spider-Man, mais qui permettra aussi au personnage de s'émanciper des carcans habituels. Il n'en reste pas moins que le détective sera évidemment doté des mêmes caractéristiques que ses homologues des autres univers. Spider sense, toile pour se balancer… la série sera à la fois unique en son genre et quelque peu familière.

Cage semble en tout cas y mettre du cœur et la réalisation devrait nous en mettre plein les mirettes. D'ailleurs, la série Spider-Noir sera disponible en noir et blanc, mais aussi en couleur dès sa sortie le 27 mai prochain sur Prime Video. De notre côté, on pense clairement que la version sans couleur permettra davantage de capter l'ambiance de polar noir qui se dégage de la série.