Parmi les dernières sorties du mois de mai 2026 sur Prime Video, on pouvait notamment compter l'intégrale de The Walking Dead, qui a dernièrement fait le tour d'à peu près toutes les plateformes SVOD. Celle d'Amazon avait toutefois une nouvelle exclusivité qu'elle gardait jalousement dans sa toile. Après le final de The Boys qui a définitivement déçu son monde, c'est un autre super-héros qui avait donc la lourde tâche de venir à la rescousse d'Amazon Prime Video, et il semblerait que le succès ait ici été totalement au rendez-vous.

Une nouvelle série de super-héros au destin pas si Noir que ça sur Prime Video

En partenariat avec Sony, Prime Video a accueilli ce 25 mai 2026 une nouvelle série exclusive née à la base d'un personnage secondaire devenu très populaire grâce à l'interprétation de son comédien doublage. À savoir l'inénarrable Nicolas Cage, pour sa performance marquante en tant que Ben Reilly dans le costume de Spider-Noir dans la série de films d'animations Spider-Verse. Par un mystérieux tour du destin, le célèbre acteur et son nouveau personnage culte ont donc eu droit à une série exclusive, qui plus en live-action, qui s'intitule donc Spider-Noir.

L'idée de cette série exclusive à Prime Video était de présenter le détective Ben Reilly, alias Spider-Noir, un vétéran de la Première Guerre Mondiale, devenu détective. Désormais un peu trop vieux pour ses bêtises, il lutte comme il peut contre la pègre et ses vieux démons dans une version alternative des États-Unis en pleine période de Prohibition. Le résultat est un thriller noir trépidant assurant un joli jeu d'équilibriste entre drame et humour, avec une sous-couche super-héroïque à la direction artistique sublime, puisqu'il est possible de la visionner tant en noir & blanc qu'en « vraie couleur », le tout avec un Nicolas Cage au sommet de son art.

Outre l'avis de votre serviteur pour ce nouveau programme déjà disponible dans son intégralité sur Prime Video, c'est globalement le consensus qu'on peut voir sur des agrégateurs de critiques comme Rotten Tomatoes, où Spider-Noir affiche un score de 91% côté critiques et 93% côté spectateurs. Du côté de Metacritic, on trouve un score de 72 tant côté critiques que public. La série semble donc avoir beaucoup aux deux spectres de spectateurs, ce qui a donc permis à Prime Video de se rattraper sur le plan des super-héros après le bide de la saison 5 de The Boys.

Sources : Rotten Tomatoes ; Metacritic