Les retardataires se décident enfin à communiquer leur agenda pour septembre 2026, et comme toujours, Prime Video France figure parmi les bons derniers. La branche française a donc dévoilé l’intégralité des nouveautés qui rejoindront le catalogue de streaming vidéo ce mois-ci et autant dire qu’il y en aura pour tous les goûts. Entre séries cultes, films d’horreur indémodables, adaptations d’un roman à succès, nouveautés attendues et retour d’une série française appréciée, le programme de Prime Video en septembre 2026 sera assez chargé. Voici l’agenda de la rentrée.

Tous les films de septembre 2026 sur la plateforme d'Amazon

Pour la rentrée, la plateforme de streaming d’Amazon proposera un agenda particulièrement éclectique côté films avec de la romance, du thriller, de l’horreur; de la comédie française indémodable et même une adaptation de jeu vidéo. Adapté du roman à succès d’Emma Green, Toi+Moi, seuls contre tous a tout de la prochaine romance à succès de Prime Video. Le film suit Alma et Vadim, deux étudiants que tout oppose qui vont pourtant devoir collaborer autour d’un projet cinématographique. Pour ceux qui préfèrent les sensations fortes, la plateforme misera beaucoup sur le film Piégé, avec Anthony Hopkins et Bill Skarsgård, où un petit voyou se retrouve coincé dans le SUV qu’il tentait de voler, avec son propriétaire étrange au volant ; ainsi que The Runner avec Gal Gadot. Cette dernière incarne une mère lancée à travers Londres pour sauver son fils kidnappé, avec un mystérieux ravisseur qui lui impose de nouvelles règles.

Le mois de septembre 2026 fera également la part belle à l’horreur, avec plusieurs classiques incontournables qui débarquent sur Prime Video. Impossible de ne pas citer les films Carrie, anciens comme récents ou encore Le Silence des Agneaux, deux références en leur genre. Et après la peur, place au rire avec deux monuments de l’humour absurde français avec La Cité de la peur et RRRrrr!!!, parfaits pour un récital des répliques que l’on connaît déjà par coeur. Enfin, Prime Video se paie l’adaptation du jeu Until Dawn, loin d’avoir fait l’unanimité. Et ce n’est là qu’un échantillon de l’agenda des films sur Prime Video en septembre 2026 :

01/09 (1976) Carrie Carrie 2 : La Haine Carrie (2002) Spider-Man : No Way Home Dark Places Pulsions Si je reste RRRrrrr !!! Donnie Darko Incognito Burn After Reading Le Silence des Agneaux La Cité de la Peur Rain Man Teen Wolf (1985) Teen Wolf : Le Film



02/09 The Runner



03/09 Les Mythos



09/09 Attirés malgré nous



10/09 Jack Reacher



11/09 Piégé Guns Up



15/09 Hérédité Les Sous-Doués en Vacances



18/09 Toi+Moi, seuls contre tous



23/09 The Love Hypothesis Until Dawn



30/09 Protector Magic Mike XXL Eyes Wide Shut Serial Noceurs Gravity The Conjuring 2 Ocean's 8 Hairspray The Meg The Matrix Revolutions Edge of Tomorrow



Bande-annonce en anglais

Toutes les séries Prime Video en septembre 2026

Côté séries, Prime Video proposera, comme toujours, à la fois de la nouveauté et des séries cultes. La sortie événement du mois sera évidemment Neagley, le spin-off de The Reacher centré sur l’un des personnages les plus populaires de la série, l’ex-protégée de Jack Reacher. Et la série s’annonce aussi musclée que le carton Prime Video dont elle est dérivée. La production française sera également à l’honneur en ce mois de septembre 2026 avec la saison 2 de Dear You, qui poursuivra les histoires sentimentales et les destins croisés de ses personnages.

Prime Video offrira également une belle séance de rattrapage ou de nostalgie pour les amateurs de séries plus anciennes, mais non moins cultes. Impossible de ne pas citer les six saisons de Sex and the City, incontournable comédie dramatique new-yorkaise portée par Carrie Bradshaw et ses trois amies. A cela s'ajoutent aussi les quatre saisons de Banshee, la série d’action aussi violente que spectaculaire. Voici dans le détail les nouvelles séries Prime Video de septembre 2026 :

01/09 Sex and the City - Saisons 1 à 6



03/09 Jagamae Sangeetham - Saison 1



04/09 The Grand Tour - Saison 1



12/09 A Love Other Than Yours - Saison 1



16/09 Neagley - Saison 1



26/09 Dear you - Saison 2



30/09 Banshee - Saisons 1 à 4



30/09 Ballers - Saison 1 à 4



Source : Prime Video France