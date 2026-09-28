Comme Disney+, Prime Video n'a pas encore dévoilé l'intégralité de son programme d'octobre 2026, mais il y a tout de même plusieurs films et séries de confirmés. La plateforme d'Amazon en profitera également pour conclure son mois de septembre 2026, particulièrement chargé en nouveautés. Au menu cette semaine donc, des films en pagaille dont des classiques et des blockbusters, mais aussi toutes les saisons de deux séries cultes.

Tous les films Prime Video de la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2026

La semaine qui arrive est marquée sous le signe du divertissement pur et dur sur Prime Video. Plusieurs gros films rejoignent le catalogue dont de très gros blockbusters comme le film de requin The Meg, ou En eaux troubles, avec Jason Statham, mais aussi le grand classique Eyes Wide Shut avec Tom Cruise et Nicole Kidman, aussi dispo sur HBO Max cette semaine, ou encore Ocean's 8 et la comédie Serial Noceurs. Les mastodontes de la science-fiction que sont Gravity, Edge of Tomorrow et Matrix Revolutions sont eux aussi au programme sur Prime Video. Le premier a très largement été salué pour ses effets spéciaux et ses visuels absolument fascinants. Le second est quant à lui une vraie lettre d'amour aux jeux vidéo et enchaîne les scènes d'action spectaculaires. Quant au dernier, il clôture l'une des plus grandes trilogies SF de tous les temps.

30/09 Protector Magic Mike XXL Eyes Wide Shut Serial Noceurs Gravity The Conjuring 2 Ocean's 8 Hairspray The Meg The Matrix Revolutions Edge of Tomorrow



Toutes les séries de la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2026

Côté séries, Prime Video nous ajoute la série Paul qui gravite autour de l'humoriste Paul Mirabel, ses histoires et son quotidien loufoque alors que ce dernier doit impérativement écrire son prochain spectacle. Mais les deux sorties évènement de la semaine sont assurément l'arrivée de Banshee et Ballers en intégralité. Deux séries cultes qui débarquent sur Prime Video avec leurs quatre saisons chacune. Banshee, avec Antony Starr (The Boys) nous fait suivre un ex-taulard qui se fait passer pour le nouveau shérif d'une petite ville, tandis que Ballers suit Dwayne Johnson en ancienne star du football américain qui s'est reconvertie en conseiller financier avant que les choses ne le poussent à changer.

30/09 Banshee - Saisons 1 à 4 Ballers - Saisons 1 à 4

02/10 Paul, la série - Saison 1



Source : Prime Video