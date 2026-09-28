Disney+ est timide cette semaine, mais lance la nouvelle saison d'une série ultra appréciée et nous sort également quelques nouveautés pour les petits et les grands.

Disney+ fait le plein de nouveautés cette semaine malgré quelques jours de transition qui paraissent timides dans la mesure où la plateforme n'a pas encore dévoilé tout son programme d'octobre 2026. Au menu de cette semaine donc, on trouvera principalement des séries dont pas mal de téléréalités épisodiques très appréciées.

Les séries Disney+ de la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2026

Pas de films cette semaine donc, en tout cas, rien d'annoncé par Disney+ qui n'a pas encore dévoilé tout son programme à venir. Quoi qu'il en soit, la plateforme va accueillir plusieurs séries dont le retour de Yacht Deals et la nouveauté Chasse Mortelle des téléréalités/jeux télé.

La sortie marquante de la semaine n'est autre que la saison 2 d'Adults, une série à la Friends ou encore How I Met Your Mother qui a cartonné et dont la suite était hyper attendue. Cette série comique suit cinq jeunes New-Yorkais dans la vingtaine qui jonglent entre leurs histoires sentimentales, leur boulot et les aléas du quotidien. La série reprend les grands codes des sitcoms marquantes de ces dernières années et se paie même des invités de marque comme Susie Essman ou encore Gaten Matarazzo. La saison 2 d'Adults arrive d'un bloc sur Disney+ cette semaine avec pas moins de 8 épisodes.

Les amateurs de documentaires sur les faits divers ou « true crime » pourront quant à eux jeter un œil à Somebody Knows Something, un docu qui suit l'ex-membre des forces de l'ordre Kara Chamberlain sur les traces d'affaires non résolues. Dans cette série, elle travaille avec les familles, des enquêteurs et des membres de la communauté en ligne pour tenter de trouver des réponses.

Enfin, les plus jeunes auront eux aussi droit à quelques nouveautés sur Disney+ avec la nouveauté Sorcières Academy et une nouvelle saison de La Maison de Mickey dès le 1er octobre.