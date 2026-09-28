Pour lancer son mois d'octobre 2026, déjà annoncé comme chargé en nouveautés, HBO Max commence à sortir ses films d'horreur pour préparer Halloween. Dans les prochains jours, les abonnés pourront ainsi retrouver quelques grands classiques de l'horreur comme Carrie ou encore le chef d'œuvre Get Out, mais aussi de nouvelles séries attendues. Cette semaine sera également l'occasion de finir un mois de septembre 2026 particulièrement riche lui aussi en nouveautés.

Tous les films HBO Max de la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2026

Le film évènement de la semaine sur HBO Max reste sans aucun doute Get Out, véritable chef-d'œuvre de Jordan Peele qui s'est imposé comme l'une des stars montantes du cinéma d'horreur à l'instar de Zach Cregger qui cartonne au cinéma avec Resident Evil en ce moment. Pour son premier film, Peele signe l'un des meilleurs films de genre de ces dernières années, mélange de critique sociale et d'horreur psychologique pure. Get Out est un chef d'œuvre à voir absolument pour peu que vous soyez sensible au genre, à ne pas mettre entre toutes les mains toutefois.

Pour plus de sensations fortes, les fans d'horreur pourront jeter un œil à Carrie, la vengeance, la suite du classique de Stephen King qui arrive cette semaine sur HBO Max. On notera enfin l'arrivée d'Eyes Wide Shut, le dernier film de Stanley Kubrick avec Tom Cruise et Nicole Kidman en tête d'affiche. Un grand classique qui suit un couple dont l'existence faussement paisible va être bouleversée.

30/09 L'Homme qui voulait vivre sa vie La Proie

01/10 Carrie, la vengeance

02/10 Get Out

03/10 Amants Le Challenge

04/10 Eyes Wide Shut



Toutes les séries de la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2026

Côté séries, HBO Max ne sortira que des nouveautés dont la plus marquante reste certainement War, une nouvelle série judiciaire qui se concentre sur les services d'avocat et la justice à Londres. Plus niche, mais non moins intéressant, les fans d'horreur pourront aussi retrouver Les Cauchemars de Junji Ito, une anthologie de 13 épisodes qui adaptent certaines œuvres du célèbre mangaka considéré comme un vrai maître de l'horreur à la japonaise.