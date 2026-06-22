Petite semaine sur Prime Video, comme sur Disney+ finalement, qui n'ajoute que deux séries. La plateforme a lancé plus tôt le nouveau film d'une de ses sagas les plus populaires et visiblement, ça lui suffit très bien. Dans les prochains jours, les abonnés pourront toutefois découvrir deux nouveautés très différentes l'une de l'autre.

Toutes les séries Prime Video de la semaine du 22 au 28 juin 2026

L'une des séries à venir cette semaine sur Prime Video va ravir les fans de K-Drama. Il s'agit de See You at Work Tomorrow ou À demain au bureau ! en bon français. On va y suivre une jeune femme, Cha Ji Yun, plutôt malheureuse au travail, mais aussi en amour, qui se retrouve comme coincée dans une routine qu'elle n'apprécie pas. Et puis un jour elle va faire la rencontre de Kang Si-woo, un jeune patron cynique et même plutôt désagréable, qui va pourtant complètement la troubler. Une recette qui devrait facilement faire son petit effet auprès des fans du genre, comme la plupart des films et série du même calibre. See You at Work Tomorrow sera disponible dès le 22 juin 2026.

L'autre série à venir sur Prime Video dans les prochains jours est quant à elle très différente. On oublie les amourettes pour plonger en plein thriller d'action avec Atomic, la dernière création de deux grands habitués du petit et du grand écran que sont Gregory Burke (Rebus, '71) et Edward Berger (Conclave, Your Honor). La série va nous faire suivre un duo improbable, Mohammed, incarné par Shazad Latif (Rogue Agent) et Max, interprété par Alfie Allen, devenu une vraie star pour avoir campé Theon Greyjoy dans la série Game of Thrones. Les deux anti-héros vont se retrouver embarqués dans un vaste complot sur fond de trafic d'uranium au beau milieu de l'Afrique. La série débarque sur Prime Video le 27 juin 2026 avec sa recette mélangeant action, tension et un zeste d'humour et devrait certainement cartonner, elle a tout pour !

22/06 See You at Work Tomorrow !

27/06 Atomic



Bande-annonce d'Atomic, la nouvelle série d'action à venir sur la plateforme d'Amazon le 27 juin 2026.

Source : Prime Video