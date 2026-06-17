Prime Video n'a pas beaucoup de sorties cette semaine, mais aujourd'hui la plateforme va tout de même réussir à frapper fort auprès de certains fans. Ça ne parlera clairement pas à tout le monde, mais pourtant il s'agit bien de la suite d'une saga extrêmement appréciée, un vrai carton.

Une saga qui cartonne sur Prime Video revient enfin

Lorsque l'on pense aux succès de Prime Video ce sont ses séries qui nous viennent le plus rapidement en tête comme The Boys, Invincible ou encore Fallout, Reacher, ce genre de chose. Pourtant, une saga de films fait elle aussi un vrai carton surtout auprès des jeunes ou des adultes nostalgiques des drames d'ados des années 2000. On parle bien entendu de À Contre-Sens, des drames romantiques qui mettent en scène des histoires d'amour d'ados bien trop adultes dans des situations parfois quelque peu lunaires.

Aujourd'hui c'est bien À Contre-Sens 2 Londres qui arrive sur Prime Video et nous fait retrouver Noah (Asha Banks) et Nick (Matthew Broome), dans une nouvelle phase de leur vie. La jeune femme continue ses études à Oxford tandis que Nick croule sous le poids du travail. Chacun va faire de nouvelles rencontres et devra affronter de nouvelles situations qui pourraient bien mettre en péril leur relation.

Rien de nouveau sous le soleil pour ce nouveau film qui reprend la recette des précédents. Ça devrait toutefois être un vrai carton comme les autres films du même genre, de gros succès sur la plateforme d'Amazon. En plus de la saga À Contre-Sens qui comprend une première trilogie et désormais deux spin-off se déroulant à Londres, on peut également noter After, un autre gros succès de Prime Video qui comprend là aussi plusieurs films.

Bande-annonce de A Contre Sens 2 dispo sur Prime Video depuis le 17 juin 2026

Source : PrimeVideo