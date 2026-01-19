Prime Video fait le plein de nouveautés avec quelques films, mais surtout une nouvelle série évènement. L'occasion de retrouver la star de Game of Thrones, prochainement à l'affiche de la future série Tomb Raider.

Prime Video accueillera cette semaine quelques nouveautés, mais beaucoup moins que Disney+ ou encore Netflix cette fois. La plateforme mise actuellement sur la saison 2 de Fallout qui cartonne toujours et a le droit à un nouvel épisode chaque semaine.

Tous les films Prime Video du 19 au 25 janvier 2026

Dans les prochains jours donc, outre Fallout, vous pourrez retrouver deux films, dont l'un est tiré d'une licence culte de votre enfance, et une nouvelle série inédite très prometteuse avec la future Lara Croft. Ce sont deux films qui rejoindront le catalogue cette semaine sur Prime Video, tous deux très différents. Le premier est un thriller tendu réalisé par Zoë Kravitz (The Batman), avec Channing Tatum (21 Jump Street). On y suit une jeune femme invitée sur une île privée par un charmant milliardaire. Mais rapidement, elle va se rendre compte que derrière son sourire charmeur, l'homme cache quelque chose de bien plus sombre. L'autre film disponible cette semaine n'est autre que Les Tortues Ninja, produit par Michael Bay. Un énorme blockbuster avec Megan Fox dans la peau de la reporter April et nos tortues mutantes faites de CGI. Du gros divertissement popcorn, un de plus sur Prime Video.

24 JANVIER : Blink Twice - thriller de Zoë Kravitz avec Channing Tatum.

25 JANVIER : Ninja Turtles - film live-action Tortues Ninja de 2014 produit par Michael Bay (Transformers)



Toutes les séries de la semaine du 19 au 25 janvier 2026

Du côté des séries, Fallout aura le droit à un nouvel épisode mercredi, tandis qu'une nouveauté inédite fera son arrivée. Steal est une série originale Prime Video qui met en scène une simple employée de bureau qui va soudainement se retrouver prise au piège dans une conspiration extrêmement dangereuse à la suite d'un braquage hors du commun. Une série de suspense intense donc, qui sera l'occasion de retrouver Sophie Turner avec sa future interprétation de Lara Croft dans la prochaine série Tomb Raider, à venir également sur Prime Video.

21 JANVIER : Steal —- série thriller avec Sophie Turner, star de Game of Thrones, bientôt à l'affiche de la série Tomb Raider



source : Prime Video