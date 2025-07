Déjà un premier mois entier s’est écoulé depuis le début de l’été. Pour marquer cette fin juillet, Prime Video et la plupart des plateformes SVOD tirent leurs dernières cartouches. À l’instar de Netflix, HBO Max ou encore Disney+, la plateforme d’Amazon joue sa dernière carte en ne proposant qu’une seule nouveauté marquante. L’occasion cette semaine de terminer vos programmes en cours avant le mois prochain donc. À noter que pendant l'écriture de ces lignes, Prime Video n’a pas encore dévoilé la liste de ses nouveautés d'août 2025, d’autres programmes pourraient donc venir compléter la semaine.

Le film Prime Video de la semaine du 28 juillet au 3 août

Pour conclure le mois de juillet cette semaine, il n’y aura qu’un film, Le Defi de Molly Singer. Il s’agit d’une comédie légère avec l'attachante Britt Robertson, vue dans Under The Dome ou encore The Rookie plus récemment. Le film nous fera suivre une jeune avocate ayant un gros penchant pour la fête qui travaille pour un cabinet chapeauté par une patronne quelque peu excessive et toxique. Alors qu’elle est sur le point de perdre son job, elle n’a d’autre choix que d’aider le fils de sa boss à se sentir bien à l’université. Le film a tout pour nous servir une comédie pétillante et amusante sur le papier et vous fera passer un agréable moment. Ça ne mange pas de pain.

Les séries recommandées pour cette semaine du 28 juillet au 3 aout 2025

À défaut d’avoir le programme complet des nouveautés d'août 2025 sur Prime Video, on vous conseille de replonger dans quelques ajouts récents. Vous pouvez par exemple vous lancer dans Suits, la série avec Meghan Markle qui nous fait suivre le quotidien d’un grand cabinet d’avocat ayant accueilli un jeune sans diplôme, mais extrêmement doué. L’intégrale est dispo depuis peu sur Prime Video. Sinon il y a Ballard, une nouvelle série policière made in Amazon Prime Video qui nous embarque aux côtés d’une flic qui se retrouve à la tête d’une brigade censée rouvrir les dossiers non résolus à Los Angeles. Une section mal aimée, sans finance et composée de bénévoles acharnés. La série, portée par l’actrice Maggie Q (Mission Impossible, Divergente) a réussi à faire son trou grâce à sa réalisation, mais aussi son casting percutant. La première saison est dispo !

Source : Prime Video