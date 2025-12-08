Prime Video fait lui aussi le plein de nouveautés, dont un film qui devrait faire un bien fou pendant cette période de fêtes de fin d'année. C'est aussi l'occasion de se préparer pour la semaine prochaine qui s'annonce atomique !

Comme chaque semaine, les différentes plateformes SVOD font le plein de nouveautés. Prime Video ne déroge pas à la règle et, comme Netflix ou encore Disney+, ajoute de nouveaux films à son catalogue dans les prochains jours. Il n'y aura peut-être pas de série cette semaine, mais ce sera justement le moment pour faire une séance de rattrapage pour se mettre à jour.

Tous les films Prime Video de la semaine du 8 au 14 décembre 2025

Ce seront donc principalement des films qui débarqueront cette semaine sur Prime Video, dont une comédie romantique attendue par les fans du genre et qui fera certainement un bien fou. Charlie Cox (Daredevil) et Zooey Deschanel (New Girl) se donnent la réplique dans Merv, une comédie touchante où deux ex vont devoir se rabibocher quelques jours de vacances afin de sauver leur chien de la dépression. Cousu de fil blanc, plein de bons sentiments, on connaît ce genre de films et c'est pour ça qu'on les aime. Pour le reste, on aura un peu d'action avec le très discutable Venom 2 Let There Be Carnage avec Tom Hardy dans le rôle de l'anti-héros et Woody Harrelson dans la peau du symbiote Carnage, bien décidé à en découdre. Le dernier film est quant à lui une romance un peu dark, Dis-le-moi tout bas.

10/12 Merv - comédie romantique avec Zooey Deschanel et Charlie Cox Venom 2 Let There Be Carnage

12/12 Dis-le-moi tout bas



La série que l'on vous recommande pour la semaine du 8 au 14 décembre 2025

Il n'y aura donc pas de série sur Prime Video cette semaine, mais ce sera justement le moment parfait pour faire une petite séance de mise à jour. La semaine prochaine sortira la saison 2 de Fallout avec Ella Purnell (Yellowjackets), ce qui veut dire que vous avez une petite semaine pour vous rafraîchir la mémoire ou découvrir la première saison si vous n'aviez pas encore eu l'occasion d'y jeter un œil. La prochaine saison s'annonce en tout cas épique et les fans devraient même être encore plus gâtés que lors de la première. La dernière bande-annonce en date laisse entrevoir des lieux et créatures iconiques de la franchise, et l'on ne devrait pas être au bout de nos surprises. Mais d'ici là, (re)découvrez plutôt comment Lucy (Ella Purnell), La Goule (Walton Goggins) et Maximus (Aaron Moten) ont pu survivre dans ce monde post-apocalyptique.

A voir ou à revoir avant la saison 2 : Fallout



Source : Prime Video