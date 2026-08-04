Netflix accueille aujourd’hui une série culte qui a marqué toute une génération il y a près de 20 ans et qui a marqué la carrière de stars d’aujourd’hui.

Si Bridgerton a transformé les drames d’époque en phénomène mondial, une autre série avant lui avait déjà dépoussiéré le genre avec ses intrigues politiques, les romances torrides et ses costumes d’époque somptueux. Diffusée entre 2007 et 2010, Les Tudors fait son grand retour en France grâce à Netflix. Les quatre saisons, soit 38 épisodes, rejoignent aujourd’hui le catalogue.

Les Tudors disponible sur Netflix

Créée par Michael Hirst, qui reviendra quelques années plus tard avec le succès de Vikings, la série revisite le règne d’Henri VIII dans sa jeunesse. Loin du souverain vieillissant immortalisé dans les tableaux et fresques historiques, le roi d’Angleterre est incarné par Jonathan Rhys Meyers, alors au sommet de sa popularité après Match Point et Mission Impossible 3, qui a livré une interprétation ayant largement contribué à faire des Tudors l’un des phénomènes de son époque. L’histoire de cette nouveauté Netflix suit donc l’ascension du monarque, de son obsession d’assurer sa succession, de ses nombreux mariages à sa rupture avec Rome, en passant par les multiples complots qui agitent la cour et les passions amoureuses.

Revoir Les Tudors aujourd’hui sur Netflix, c’est aussi redécouvrir plusieurs stars avant qu’elles ne crèvent le petit comme le grand écran. A commencer par Natalie Dormer, inoubliable en Margaery Tyrell de Game of Thrones, en passant par Henry Cavill qui interprétait Charles Brandon, bien avant qu’il ne devienne Geralt de Riv ou Superman. Le casting est complété par plusieurs visages connus comme le regretté Sam Neill (Jurassic Park), Joely Richardson (Nip/Tuck), James Frain (True Blood) ou encore la légende Peter O'Toole (Lawrence d'Arabie, Le Lion en hiver).

Bande-annonce en anglais de la nouveauté Netflix

Une série acclamée par les spectateurs

Si à sa sortie Les Tudors avait divisé la critique, notamment en raison de ses nombreuses libertés historiques et d'un ton parfois proche du soap opera, le public a quant à lui été conquis par la série avec des notes sur Rotten Tomatoes oscillant entre 80% et 86% selon les saisons. Elle avait d’ailleurs établi des records d’audience sur Showtime, où elle était diffusée, et remporté plusieurs récompenses dont deux Emmy Awards pour ses costumes et son générique. Près de 20 ans après ses débuts, il est toujours temps de (re)découvrir cette vision plus romanesque et sensuelle de l’Histoire sur Netflix.