Comme chaque semaine qui commence, il est temps de faire le point avec vous sur les nouveautés à venir sur le service de streaming d'Amazon Prime Video. Tout comme Netflix, ce géant a voulu frapper fort lors des deux premières semaines du mois de janvier, laissant la suite un peu plus calme, mais pas dénuée d'intérêt pour autant. On retrouve notamment un film fantastique réalisé par un réalisateur de renom qui a fait sensation lors de sa sortie. De quoi combler les fans du septième art.

Les films Prime Video du 22 au 28 janvier 2024 (S4)

La semaine dernière sur Prime Video a été plutôt plaisante, avec notamment One Piece Red et Elysium. Cette fois, nous avons la chance de profiter d'un film fantastique très particulier, puisqu'il s'agit de Trois mille ans à t'attendre, réalisé par George Miller, le célèbre réalisateur australien connu pour Mad Max. Ce film met en vedette Tilda Swinton et Idris Elba dans les rôles principaux. L'histoire se concentre sur Alithea Binnie (interprétée par Tilda Swinton), une érudite britannique qui, lors d'un voyage à Istanbul, découvre une ancienne bouteille contenant un Djinn (joué par Idris Elba). Ce Djinn offre à Alithea trois vœux en échange de sa liberté. Cependant, consciente des mythes et des contes où les vœux se terminent mal, Alithea est réticente à formuler les siens... On peut le comprendre.

Ensuite, passons au thriller avec Trunk. Le film raconte l'histoire de Malina, une étudiante en médecine de 28 ans, qui se réveille désorientée dans le coffre verrouillé d'une voiture en mouvement, sans aucun souvenir de la façon dont elle est arrivée là. Sa seule connexion avec le monde extérieur est son téléphone portable, dont la batterie se vide rapidement. Malina se lance dans une lutte désespérée pour sa survie alors que la voiture se dirige vers un terrible secret. Un film des plus angoissants.

Terminons avec un film français, Numéro 10, réalisé par David Diane. Le film raconte l'histoire d'Ousmane Diallo, un jeune footballeur de 20 ans sur le point de devenir une star mondiale. N'ayant jamais joué pour une sélection nationale en raison de son éclosion tardive, Ousmane est confronté à un choix crucial : représenter la France, le pays où il est né et a grandi, ou choisir le Sénégal, la patrie de son père, Hamidou, qui gère également sa carrière de manière autoritaire. Très intéressant pour les amateurs de football.

Les films de la semaine 4

Trois mille ans à t'attendre (24 janvier)

(24 janvier) Trunk (26 janvier)

(26 janvier) Numéro 10 (26 janvier)

Les séries Prime Video du 22 au 288 janvier 2024 (S4)

Une seule nouvelle série fait son arrivée sur Amazon Prime Video cette semaine, il s'agit de Expats. La série est dirigée par Nicole Kidman, qui tient également l'un des rôles principaux. L'histoire se déroule à Hong Kong en 2014 et se concentre sur trois femmes américaines : Margaret (interprétée par Nicole Kidman), Hilary (jouée par Sarayu Blue) et Mercy (interprétée par Ji-young Yoo), dont les vies se croisent à la suite d'une tragédie familiale soudaine. Apparemment, la série met fortement l'accent sur les relations humaines. Et voir Kidman à l'écran est toujours un plaisir.

Les séries de la semaine 4