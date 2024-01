Un nouveau film vient d'arriver sur la plateforme Prime Video, et lors de sa sortie, il avait divisé les fans de One Piece. C'est le moment de découvrir pourquoi.

A l'instar d'autres géants comme Netflix ou Disney, Prime Video a sorti le grand jeu pour les arrivées du mois de janvier 2024. Des films culte, il y en a, mais aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à un nouvel ajout qui va intéresser les fans de One Piece. Ces derniers vont sûrement être aux anges d'accueillir ce long-métrage sur la plateforme de SVOD. Toutefois, il est important de rappeler qu'il a également divisé la communauté, et pas forcément pour les bonnes raisons.

One Piece Film : Red est arrivé sur Prime Video

Il s'agit de One Piece : Red, un film qui avait enflammé les spectateurs lorsqu'il a débarqué en 2022. On est littéral, puisqu'il y avait eu des projections où c'était l'enfer. On se souvient notamment de l'avant-première où des gens criaient, jetaient du pop-corn, bref, pas idéal pour savourer le long-métrage qui vient de débarquer sur Prime Video. Quoi qu'il en soit, la presse française a plutôt bien reçu le film, même s'il n'a pas fait l'unanimité chez tout le monde. Ce sont des choses qui arrivent, mais en l'occurrence, certaines personnes avaient un compte à régler avec un personnage.

Et c'est là où on tombe dans le ridicule. Oui, One Piece : Red a bien partagé la communauté. Néanmoins, c'était parfois pour une raison qu'on peut seulement qualifier d'absurde. Ça concerne Uta, la fille adoptive de Shanks. Visiblement, elle n'a pas été appréciée par tous les fans. Sur le papier, ce n'est pas grave, on a droit de ne pas aimer un personnage d'une œuvre. Le problème, c'est qu'il y en a qui sont allés jusqu'à harceler la chanteuse qui l'interprète. Oui, c'est parti loin, et on espère que l'annonce de la sortie du film sur Prime Video ne va pas faire ressurgir ces débats.

Quant à l'histoire, on va tâcher de ne pas trop rentrer dans les détails. Le postulat de départ est simple, Luffy et son équipage s'arrête sur l'île en ruine d'Élégia. S'ils s'y rendent, c'est pour assister au concert d'Uta, une chanteuse qui s'est fait connaître dans le monde entier en seulement 2 ans. La particularité de la jeune femme, c'est qu'elle n'est nulle autre que l'ami d'enfance de Luffy, et la fille de Shanks Le Roux. Que va-t-il se passer suite à cette rencontre ? A vous de le découvrir sur Prime Video.

L'anime est également sorti sur Netflix

Que ce soit les abonnés Prime Video ou Netflix, on peut dire qu'ils mangent bien s'ils aiment One Piece. En effet, l'arc Egghead est officiellement arrivé sur le service de la plateforme au N rouge. Le premier épisode, le 1089 donc, est d'ores et déjà disponible, et le second sortira le 20 janvier prochain. Pour rappel, c'est la suite des aventures de Luffy et sa bande après leur victoire dans l'Arc de la Guerre de Wano. Cette fois, ils vont rencontrer le mystérieux scientifique qui a fait l'objet de nombreuses théories : le Dr. Vegapunk. L'œuvre d'Eiichiro Oda étant entrée dans sa saga finale, il va sans dire que des révélations vont être au rendez-vous. On a hâte de voir ça.