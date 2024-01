Prime Video met le paquet pour ce mois de janvier 2024 avec des films ultra culte et un autre hyper attendu par les fans de One Piece. On notera aussi l'arrivée d'une série totalement déjantée et d'un documentaire sur l'une des plus grosses stars françaises d'Internet.

Comme Netflix et Disney, Prime Video compte bien ravir ses abonnés en ce début d’année 2024. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la plateforme d’Amazon ne lésine pas sur les moyens. Après deux semaines généreuses, Prime enchaîne avec une nouvelle semaine de grosses sorties. Attendez-vous à des films absolument cultes, mais également à une immense attente qui va rendre les fans de One Piece complètement fous.

Les films Prime Video du 15 au 22 janvier 2024 (S3)

Science-fiction, films légendaires et anime ultra attendu. Le combo gagnant de cette semaine.

Prime Video tape dans le blockbuster avec Elysium, film de science-fiction et d’action porté par Matt Damon. On y suit un homme prêt à tout pour renverser les pouvoirs des hautes sphères dans un futur dystopique aussi froid que la ferraille qu’il a d’accrocher sur lui. Ensuite, c’est la trilogie légendaire du Parrain qui débarque cette semaine sur Prime. Impossible de ne pas connaître, ne serait-ce que de nom, cette franchise tout bonnement incroyable qui nous embarque dans les petits papiers de la dynastie Corleone. Bienvenue dans la famille…

Enfin, l’immense attente que tous les fans de One Piece vont adorer, sans exception, c’est bien entendu l’arrivée de One Piece Red, le film événement qui avait rendu hystériques les amoureux de Luffy à sa sortie. Souvenez-vous des vidéos lors des projections, c’était le chaos, littéralement.

Les films de la semaine 3

Elysium (15 janvier)

(15 janvier) L'Abominable Vérité (15 janvier)

(15 janvier) Le Parrain 1, 2 et 3 (15 janvier)

(15 janvier) One Piece Film: Red (17 janvier)

(17 janvier) Là où chantent les écrevisses (17 janvier)

Les séries Prime Video du 15 au 22 janvier 2024 (S3)

Côté série, nous serons un peu moins gâtés, mais on note tout de même l'arrivée d'une série animée hyper attendue : Hazbin Hotel. Dans cette série déjantée, on suit Charlie Morningstar, princesse de l'enfer, qui cherche à réhabiliter les âmes perdues. En résulte une série à la fois drôle et violente, dotée d'une direction artistique atypique qui chatouille la rétine. Avis aux curieux.

Les série de la semaine 3

Dance Life - saison 1 (18 janvier)

- saison 1 (18 janvier) Hazbin Hotel - saison 1 (19 janvier)

Les documentaires Prime Video et autre, du 15 au 22 janvier 2024 (S3)

Enfin, Prime Video diffusera prochainement un long documentaire sur Squeezie, à l’instar de ce qui avait été fait avec Orelsan. On y découvrira les coulisses du succès du plus gros Youtuber français, par le prisme de son meilleur pote et collègue de travail. Mais mis à part ça et une nouvelle saison de LOL : qui rit sort en Irelande, il n’y a malheureusement pas grand-chose à se mettre sous la dent. On ne peut pas toujours être gâté.

Les documentaires de la semaine 3