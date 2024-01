2021, Netflix créait un véritable raz-de-marée avec Arcane. La série animée par le studio français Fortiche a ouvert l’univers de League of Legends a un tout nouveau public. A tel point que l’adaptation s’est hissée dans le top 1 de la plateforme de streaming pendant plusieurs semaines et que le nombre de joueurs du MOBA a explosé. Naturellement, le géant américain ne s’est pas fait attendre avant de signer pour une saison 2. À l’approche du déploiement de la prochaine grosse mise à jour du jeu, Netflix confirme une théorie de longue date avec un premier teaser.

Un personnage confirmé pour Arcane saison 2

C’est l’une des séries qui a brisé la malédiction des adaptations de jeux vidéo sur petit écran, elle reviendra dès le mois de novembre 2024 sur Netflix. C’était acté depuis le Netflix Geeked, Arcane reviendra nous mettre une grosse tarte visuelle dès la fin de l’année avec sa saison 2. Une suite dont ne sait finalement que peu de choses actuellement, mais qui promet aujourd’hui l’arrivée d’un champion marquant du jeu, dont l’histoire semblait avait été amplement teasée lors des premiers épisodes. Plus vraiment de place au doute avec le court extrait diffusé ce vendredi 5 janvier 2024, révélant les premières images de la saison 2 d'Arcane. C'est officiel, Warwick viendra donc se déchaîner.

Les répliques entre Warwick et Jinx dans le jeu ajoutées à la sortie de la série, les scènes avec entre Singed et son ancien ami, ou encore le plan final avec le personnage avaient déjà vendu la mèche quant au retour de cette figure importante dans la vie de VI et Jinx. On reste volontairement évasifs pendant quelques lignes avant qu’on nous hurle dessus en criant « SPOILERS, vous saoulez ». Alors on se contentera de rappeler que Warwick est, dans le lore de League of Legends, un monstre transformé par d'horribles expériences, meurtri par la rage alchimique qui coule dans ses veines et irrésistiblement attiré par l’odeur du sang.

Bref ça sent le carnage dans cette suite, en plus de celui causé par Jinx évidemment. La série Netflix faisant désormais office de bible officielle pour tout ce qui touche à l’histoire de LoL, il faudra donc patienter jusqu'à la saison 2 d’Arcane pour découvrir pleinement son origin story.

Maintenant pour celles et ceux qui n'auraient pas su lire entre les lignes de la saison et qui n'ont pas peur de se spoiler, parlons plus ouvertement. La théorie selon laquelle Wander, figure paternelle de Vi et Jinx sa cache derrière Warwick est donc assez ouvertement confirmée. « Et c'est ainsi que Singed créa Warwick » lâché par Netflix ne laisse franchement aucune place au doute quant à l'identité de la personne qui fut autrefois humaine. La tension dramatique du combat épique qui attend Vi et sa sœur face à cette créature risque d'être à son paroxysme. Mais quelle pourrait être l'histoire derrière cet affrontement ? Rendez-vous à la fin de l'année pour le découvrir, et autant vous dire qu'à la rédaction on a hâte.