À quelques heures du calendrier officiel des nouveautés Disney+ d'octobre 2023, on fait un point sur ce qui attend les abonnés. Ce mois-ci, ces derniers ont pu regarder la série Justified: City Primeval, Irrésistible, Les Griffin saison 21 ou encore Traquée. Un petit film qui ne paye pas de mine, et pourtant, il fait parler de lui en bien pour l'instant. Découvrez sans plus attendre certains des films, séries et docs inédits des prochains jours.

Les nouveaux films Disney+ d'octobre 2023

Les nouveautés Disney+ d'octobre 2023 seront bercées par l'arrivée de vieux cartoons qui mettent en scène des personnages Mickey, Donald ou encore Minnie. À l'occasion des 100 ans de la firme aux grandes oreilles, la plateforme sortira également le court-métrage « Il était une fois un studio ». Entre images numériques et animation à la main, le projet mettra en valeur les héros et anti-héros Disney.

« Il était une fois un studio - écrit et réalisé par Dan Abraham et Trent Correy, et produit par Yvett Merino et Bradford Simonsen - rassemble héros et méchants, princes et princesses, acolytes et sorciers dans une aventure totalement inédite mêlant dessin à la main traditionnel et images numériques. Une véritable célébration de 10 décennies d’art de la narration, d'expression artistique et d’innovation ! ». À voir sur Disney+ à partir du 16 octobre prochain.

Si vous avez apprécié Werewolf by Night de Marvel, surprise, une version colorée arrive pile à temps pour Halloween, le 20 octobre 2023 précisément. « Par une nuit sombre, une cabale secrète de chasseurs de monstres sort de l'ombre et se réunit dans un sinistre temple après la mort de leur chef. Dans un mémorial étrange et macabre, les participants sont poussés dans une compétition mystérieuse et mortelle pour une relique puissante - une chasse qui les amènera finalement à faire face à un monstre dangereux » (via CinéSérie).

Mickey and Friends Trick or Treats (2 octobre)

Au Pays des Étoiles (6 octobre)

Donald Décorateur (6 octobre)

Donald Fermier (6 octobre)

Just Mickey (6 octobre)

L’Art du Camping (6 octobre)

Ohé Donald (6 octobre)

Quand le Chat est Parti (6 octobre)

Il était une fois un studio (16 octobre)

Werewolf by Night in Color (20 octobre)

Crédits : Disney.

Les prochaines séries et docs d'octobre 2023

En termes de séries, outre les nouveaux épisodes de Star Wars Ahsoka, préparez-vous à recevoir une nouvelle dose Marvel avec Loki saison 2. Le frère de Thor fera son retour à partir du 6 octobre 2023 et devra « sauver l'âme du Tribunal des Variations Anachroniques (TVA) » avec l'aide d'alliés, anciens comme nouveaux, en traversant le multivers.

La semaine d'après, accrochez-vous car Disney+ va jouer avec les souvenirs de votre enfance en ressuscitant Chair de poule. Un programme horrifique et fantastique des années 90 destiné à un jeune public. Et pour ne pas créer de confusion, il s'agit d'un reboot et non du show télévisé original. « Chair de poule plonge les téléspectateurs dans un monde plein de mystère et de suspense : cinq lycéens se lancent dans une terrible enquête pleine de rebondissements afin de cerner les circonstances du décès tragique, trente ans plus tôt, d’un adolescent, et découvrent au passage les lourds secrets de leurs parents ».