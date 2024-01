Prime Video suit la tendance de Netflix et Disney en produisant ses propres programmes. Parfois, il s'agit d'exclusivités réelles, de créations originales de A à Z. Mais parfois ce sont des remakes ou des réinterprétations d'œuvres cultes. Par exemple, prochainement, nous aurons droit à Mr & Mrs Smith, une série qui reprend les grandes lignes de l'émission télévisée des années 90 avec une touche du film avec Brad Pitt et Angelina Jolie. Mais ce ne sera pas le seul programme à jouer sur la nostalgie, car l'un des prochains gros films de la plateforme n'est rien d'autre qu'un remake d'un film culte : Road House.

Le remake d'un film culte sur Prime Video

Nous sommes à la fin des années 80 et un certain Patrick Swayze crève l'écran depuis un bon moment déjà. L'homme a fait chavirer un grand nombre de cœurs avec le cultissime Dirty Dancing. Et à l'époque, il ne le sait pas encore, mais il signera également l'un des plus beaux films d'amour qui existent sur terre : Ghost, avec Demi Moore, dont la musique hante encore ceux qui l'ont regardé. Mais entre les deux, il y a eu un autre film, un peu moins connu mais tout aussi culte : Road House. C'est l'histoire d'un homme un peu paumé dont le passé le poursuit toujours, qui trouve un petit boulot de videur dans une région "calme". Malheureusement, dès la première soirée, des caïds débarquent et le blessent. Il est alors soigné par une sublime jeune femme qui a aussi son lot de problèmes. Un film qui mélange action et romantisme avec un Swayze qui n'hésite pas à faire parler les muscles cette fois.

C'est donc ce film qui aura prochainement le droit à un remake sur Prime Video dès le mois de mars. Cette fois, c'est Jake Gyllenhaal qui tiendra la barre (ou le bar, pour le coup) dans ce qui semble être une réinterprétation assez libre du film original. Ce nouveau Road House reprendra les grandes lignes de la trame d'origine. On aura encore une fois le droit à une confrontation d'un homme au passé difficile contre un gros caïd local. Mais l'action semble clairement être au centre de tout, et même un poil plus blockbuster que ne l'était le film de 89. Un virage qui risque très certainement de faire grincer des dents chez les puristes. Déjà que l'idée d'un remake est souvent difficile à vendre. Mais lorsqu'en plus on tord le matériau d'origine, c'est d'autant plus difficile à faire avaler.

Ne vendons pas la peau de l'ours et attendons la sortie. Road House arrivera sur Prime Video le 21 mars 2024. Le rendez-vous est pris.