Alors que sa troisième saison approche, l'une des séries majeures de Prime Video sera bientôt consultable sans nécessiter d'abonnement, mais à une condition.

Alors que Prime Video accueillera de son côté la Saison 3 de sa série phare Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir à partir du 11 novembre 2026, la chaîne M6 marque une première pour une série de cette ampleur en annonçant la diffusion de sa première saison en clair le 14 novembre 2026, histoire de potentiellement motiver les spectateurs à souscrire à un abonnement à la plateforme SVOD d'Amazon pour voir la suite.

La Saison 1 de la série Les Anneaux de Pouvoir sort de Prime Video pour arriver sur M6 en clair le 14 novembre 2026

Quatre ans après sa sortie sur Prime Video, la Saison 1 de la série Les Anneaux de Pouvoir, au budget historique de 456 millions de dollars quittera donc prochainement la plateforme SVOD à laquelle elle appartient pour tenter de conquérir d'autres spectateurs. En l'occurrence, c'est M6 qui avait teasé la chose cet été et qui a officiellement annoncé que ce premier jet d'adaptation en série de l'univers du Seigneur des Anneaux, et plus précisément les événements bien des siècles avant les aventures de Frodon, arrivera sur sa chaîne.

Plus précisément, la première saison de la série Prime Video arrivera gratuitement sur M6 et M6 le 14 novembre 2026 avec la diffusion des deux premiers épisodes à partir de 21h10. Compte tenu du fait qu'elle comporte huit épisodes, sa diffusion complète sur M6 prendra donc quatre soirées. La chaîne n'a toutefois pas encore précisé à quelle intervalle les prochaines diffusions auront lieu.

Le timing de cette diffusion en clair gratuite sur M6 à partir du 14 novembre 2026 tombe cependant plutôt à pic, puisque le 11 novembre 2026 arriveront sur Prime Video les premiers épisodes de la Saison 3, qui promet un grand spectacle avec un Sauron sur le point de dominer la Terre du Milieu grâce à la création de l'Anneau Unique. Pour voir cela, il faudra cependant forcément souscrire à un abonnement.

De quoi parle la Saison 1 de la série Les Anneaux de Pouvoir

La première Saison de la série sortie il y a quatre ans de cela sur Prime Video n'est malheuresement clairement pas la meilleure et a même fait l'objet de beaucoup de controverses. La seconde a toutefois un peu rattrapé la situation, et on espère que la troisième sera encore meilleure.

En attendant, les spectateurs de M6 qui ne l'avaient encore jamais vue pourront donc découvrir les débuts de la série Les Anneaux de Pouvoir, qui suit principalement Galadriel (Morfydd Clark), une guerrière elfe persuadée que Sauron prépare son retour alors que tout le monde le croit vaincu. On y croise aussi Elrond, les Nains de Khazad-dûm, le royaume insulaire de Númenor et les Pieds-Velus, lointains ancêtres des Hobbits.

Source : M6