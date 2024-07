Le Chevalier Noir ne prend pas une ride et pourtant, le justicier a commencé sa carrière en 1939. Batman est depuis une véritable icône qui porte à lui seul tout l’univers DC d’ailleurs, on ne va pas se mentir. Il est aussi l’un des rares héros à être capable de se réinventer sans perdre de sa superbe. C’est ce qui se passe visiblement avec la nouvelle série animée Batman Caped Crusader, un véritable phénomène qui fait déjà énormément parler d’elle.

La nouvelle série Batman est visiblement canon !

La série arrive très bientôt sur Prime Video, elle fait partie des très grosses sorties à venir au mois d'août. Mais avant d’être disponible pour tout le monde le 2 août prochain, la série s’est laissée approcher par une partie de la presse et autres spécialistes et les retours sont unanimes. On tient ici ni plus ni moins qu’une des meilleures séries Batman de toute l’histoire de la licence, rien que ça.

Sur le site Rotten Tomatoes, le Metacritic du cinéma et de la télévision, Batman Caped Crusader affiche un score de 100% pour 24 critiques à l’heure où ces lignes sont écrites. C’est impressionnant, d’autant qu’avec une vingtaine de critiques en général, on commence à diluer la note, mais pas ici, tout le monde semble d’accord.

Via Rotten Tomatoes

Des retours ultra positifs pour la grande majorité

« C'est la meilleure série Batman depuis une décennie » peut-on lire sur Slashfilm. « Une digne suite de la série Batman classique » affirme un autre média. « C'est peut-être pas aussi bon que ce que j’espérais, mais Batman : Caped Crusader est une série animée au-dessus de la moyenne qui vaut la peine d'être vue, » tempère Movie Mania. D’autres saluent la prise de risque de la série avec notamment « de nouvelles interprétations de personnages et de thèmes existants » qui « aident la série à établir sa propre identité et à échapper à l'ombre de ses prédécesseurs ». « Une narration serrée et efficace » est également saluée. Batman Caped Crusader est même comparé à l’excellente X-Men 97 disponible quant à elle sur Disney+.

D'ailleurs, si l'illustre voix du Chevalier Noir et acteur de talent, Kevin Conroy nous a quitté en 2022, son remplaçant, Hamish Linklater fait une prestation visiblement remarquable. « Hamish Linklater livre une performance solide dans les rôles de Batman et de Bruce Wayne », « une superbe performance vocale »... certains soulignent tout de même que l'on est loin de la performance de Conroy.

Une nouvelle série à retrouver sur Prime Video dès le mois d'aout !

Reste maintenant à voir comment le public accueillera cette nouvelle aventure du Chevalier Noir de Gotham. Pour rappel, Batman Caped Crusader est un nouveau reboot des aventures du célèbre justicier, produit par Matt Reeves, le réalisateur derrière The Batman (avec Robert Pattinson). La série réinvente la mythologie Batman, sans pour autant dénaturer le matériau d’origine et apporte même plusieurs changements majeurs, comme le Pingouin qui est ici une femme, cette fois encore plus cruelle que son homologue masculin d’ailleurs.

Vous pourrez bientôt vous faire votre propre avis puisque Batman Caped Crusader sera disponible sur Prime Video dès le 2 août prochain.

Source : Rotten Tomatoes