En attendant la saison 2 de Fallout, Prime Video fait le plein de nouveautés. La plateforme d'Amazon peut compter sur deux gros films aujourd'hui, qui sont par ailleurs aux antipodes l'un de l'autre. Le premier est un blockbuster plutôt divertissant même s'il n'a pas franchement marqué les esprits tandis que le second est un nouveau long-métrage qui va faire un bien fou pour ces périodes de fêtes.

Deux films débarquent sur Prime Video

On peut dire qu'il y en a pour tout le monde aujourd'hui sur Prime Video. Si vous êtes du genre à vouloir profiter des fêtes dans la bonne humeur, vous devriez jeter un œil à Merv. C'est une comédie romantique tout ce qu'il y a de plus fraîche et légère portée par deux belles gueules de Hollywood : Charlie Cox, voix de Gustave dans Clair Obscur Expedition 33 et incarnation de Daredevil dans la série du même nom, et Zooey Deschanel, pétillante actrice brillante dans New Girl à qui l'on trouve toujours des airs familiers avec la chanteuse Katy Perry. Dans Merv, les deux forment un couple d'ex contraint de passer une nouvelle fois des vacances ensemble pour sauver Merv, leur chien, de la dépression. Ce dernier vit visiblement très mal la rupture et la garde partagée.

Merv - comédie romantique avec Charlie Cox et Zooey Deschanel

Le second film à venir aujourd'hui sur Prime Video est quant à lui destiné aux amateurs de films d'action, pour ne pas dire de science-fiction et de superhéros. Venom 2 Let Be Carnage arrive sur la plateforme aujourd'hui. Au casting on retrouve Tom Hardy, vu dans Mad Max notamment, toujours dans le rôle du journaliste à la gueule cassée Eddy Brock et son symbiote Venom. Il est toujours accompagné par Michelle Williams, ex Dawson, mais aussi par Woody Harrelson qui campe ici un grand méchant possédé par le symbiote Carnage, loin de son rôle amusant dans Bienvenue à Zombieland. Le film n'est peut-être pas l'un des plus marquants ou des plus réussis, mais il est suffisamment divertissant pour vous faire passer une petite soirée devant Prime Video.