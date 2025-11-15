Prime Video se prépare déjà pour la fin d'année. Les premières nouveautés à venir en décembre 2025 se précisent, avec un film au casting prestigieux et des séries très attendues.

Vous saurez quoi regarder pour bien finir 2025. Après Netflix, c'est au tour de Prime Video de faire la lumière sur les prochaines sorties de son catalogue. Le service de streaming d'Amazon compte d'abord vous mettre dans l'ambiance de Noël avec son nouveau film maison, mais ne s'arrêtera pas là. Plusieurs séries se confirment déjà, dont une suite que les joueuses et joueurs attendent de pied ferme.

Un premier film s'annonce pour le mois de décembre 2025

Pour l'heure, Prime Video y va sobrement en matière d'annonce de film. Malgré son unique long-métrage confirmé jusqu'à maintenant pour décembre 2025, la plateforme de SVOD ne fait pas les choses à moitié. Joyeux Noël, Maman est la nouvelle comédie de Michael Showalter. Après s'être démarqué ces dernières années avec les pilotes de la série Happy Face et de la saison 5 de Grace & Frankie, le réalisateur s'attaque cette fois à un film plus léger qui arrivera à point pour les fêtes de fin d'année. Le pitch est déjà alléchant, promettant une querelle familiale des plus drôles lorsque Claire Clauster, incarnée par Michelle Pfeiffer, est oubliée de ses proches après avoir organisé un bel événement. Le casting rassemblera également Felicity Jones (The Brutalist), Chloë Grace Moretz (La Cinquième Vague), Danielle Brooks (Orange is the New Black) ou encore Eva Longoria (Desperate Housewives). Rendez-vous dans moins d'un mois sur Prime Video :

3 DÉCEMBRE : Joyeux Noël, Maman — comédie familiale pour les fêtes.



Prime Video va accueillir des séries plus que prometteuses

Pour ce qui est des séries, Prime Video en a un peu plus sous le coude pour le mois de décembre 2025. Les premières nouveautés s'annoncent déjà prometteuses. Typiquement, le K-drama Surely Tomorrow devrait émouvoir les fans de romcom pendant plusieurs semaines. Mais les abonnés auront surtout le plaisir de découvrir la saison 2 de Fallout, l'adaptation à succès du jeu vidéo post-apocalyptique. La suite devrait d'ailleurs parler aux connaisseurs avec des lieux connus et des références immanquables. Cela dit, d'autres sorties vous attendront sur Prime Video en décembre 2025 :

6 DÉCEMBRE : Surely Tomorrow | saison 1, épisodes 1 et 2 — début de la nouvelle comédie phare des k-drama.

13 DÉCEMBRE : Surely Tomorrow | saison 1, épisode 3 — la romcom événement se poursuit, entre sentiments et confidences.

17 DÉCEMBRE : Fallout | saison 2 — en route pour New Vegas aux côtés de Lucy, Maximus et la Goule.

18 DÉCEMBRE : Human Specimens — mini-série japonaise suivant un chercheur qui fait de plusieurs enfants, dont son fils, des cobayes.

20 DÉCEMBRE : Surely Tomorrow | saison 1, épisode 4 — Kyeong-do et Ji-woo vont vous bouleverser dans le nouvel épisode.

27 DÉCEMBRE : Surely Tomorrow | saison 1, épisode 5 — suivez la relations complexes des héros de la nouvelle comédie romantique de Park Seo-jun.

