Alors que les nouveautés de la semaine sur Disney+ et Netflix sont plutôt sages, celles de Prime Video mettent le paquet ! Tant du côté des séries que des films, la plateforme de streaming nous propose en effet un programme riche en action. Voyons tout cela ensemble.

Toutes les nouveautés de Prime Video du 11 au 16 juin (S23)

Même si les nouveaux films à venir cette semaine sur Prime Video valent le détour, commençons par les nouvelles séries, car il y a du très (très) lourd ! L'un des retours les plus attendus de l'année sur la plateforme arrive notamment le 13 juin : la saison 4 de The Boys ! C'est avec grand plaisir que nous retrouverons bientôt Butcher et sa bande bigarrée face à l'implacable et dérangée puissance du Protecteur. Une autre série SF de qualité arrivera dans son intégralité le 11 juin : Under the Dome. Celle-ci s'intéresse à une petite ville américaine soudainement recouverte d'un dôme impénétrable. Ses habitants devront donc survivre comme ils le peuvent et élucider cet improbable mystère. Enfin, les fans d'anime pourront retrouver le 12 juin les saisons 1 à 3 de Demon Slayer.

Du côté des films, il y a également du beau monde à venir sur Prime Video, qui arrive simultanément le 15 juin. Pour rester sur le thème des super-héros, nous avons notamment l'excellent Watchmen de Zack Snyder. Au lieu d'être surpuissants oppressant la population, ceux dépeints dans ce film sont dépassés par un monde qui a évolué sans eux mais doivent remettre leur cape alors que quelqu'un essaie de tous les éliminer. Enfin, les fans de Mission Impossible et Tom Cruise seront servis par les trois derniers films de la franchise : Protocol Fantome, Rogue Nation et Fallout.

Les séries de la semaine sur Prime Video

11 juin Under the Dome - saison 1 à 3

12 juin Demon Slayer - saison 1 à 3

13 juin The Boys saison 4 (enfin !)



Les films de la semaine