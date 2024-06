La célèbre plateforme de streaming va en effet vous en faire voir de toutes les couleurs et du pays avec de nombreuses nouveautés. Les fans d'anime seront particulièrement servis, mais il y en aura globalement pour tous les goûts. Voyons donc ensemble ce que Netflix réserve à ses abonnés cette semaine.

Netflix nous fait voyage cette semaine, toutes les sorties du 10 au 16 juin

Cette semaine sur le thème du voyage et de l'anime chez Netflix démarre fort avec le film One Piece Red le 11 juin. Celui-ci met en avant la célèbre chanteuse Uta, qui va nous régaler de sa douce voix dans un concert qui ne manquera pas de faire des vagues. Arrive ensuite le 14 juin Ultraman Rising, un film qui marque le retour en grande forme d'une icône japonaise. Ken Sato, une superstar du baseball, devra reprendre le rôle d'Ultraman pour sauver Tokyo d'une invasion de monstres. Le 15 juin, c'est au tour des fans de My Hero Academia d'être servis par World Heroes Mission. Il s'agit d'un film dans lequel nos héros vont traquer le cerveau derrière une terrible attaque chimique.

Netflix va nous proposer cette semaine d'autres programmes plus légers, comme le film T'as pécho le 13 juin. Celui-ci met en avant quatre adolescents en manque d'amour, qui vont demander à la fille la plus cool de l'école de leur donner des leçons de séduction. On reste sur ce thème le 15 juin avec le film Liaison Fatale, inspiré du film éponyme sorti en 1987. On conclut sur ce thème le même jour par Nos étoiles contraires, un film aux thématiques loin d'être légères. Il y est en effet question d'une adolescente atteinte de problèmes respiratoires, qui fera la rencontre d'un garçon ayant perdu une jambe suite à un cancer.

On termine le tour d'horizon des sorties Netflix de la semaine avec tout d'abord Crazy Bear, également le 15 mai. Ce film met en avant un ours qui a visiblement confondu de la neige avec de la cocaïne, avec des conséquences dramatiques. Nous avons le 16 juin Le tour du monde en 80 jours, un film qui reprend naturellement l'œuvre iconique de Jules Verne. À noter que les amateurs de cyclisme pourront également voyager avec la saison 2 de Tour de France : au cœur du peloton le 11 juin, ou encore avec Ronaldo le 13 juin. Enfin, La Chronique des Birdgerton va enfin accueillir la très attendue seconde partie de sa troisième saison, également le 13 juin.

Les fans d'anime vont bien manger cette semaine sur Netflix.

Les films de la semaine

11 juin One Piece Red

13 juin T'as pécho ?

14 juin Ultraman Rising

15 juin Liaison Fatale My Hero Academia World Heroes Mission Crazy Bear Nos étoiles contraires

16 juin Le tour du monde en 80 jours



Les séries Netflix de la semaine

13 juin Doctor Climax La Chronique des Bridgerton saison 3 : partie 2

14 juin Joko Anwar's Nightmares and Daydreams



Autres programmes