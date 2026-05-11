Décidément, Prime Video dit adieu à plusieurs de ses séries en ce moment. Alors que la saison finale de The Boys est en cours, une autre série phare de la plateforme d'Amazon va lancer son ultime saison dès cette semaine, 7 ans après son lancement. En parallèle, plusieurs autres vont faire leur entrée, histoire de tenir tête à la concurrence comme Netflix ou encore Disney+. Certaines même débarque dans leur intégralité pour garnir le catalogue de Prime Video, pourtant déjà massif.

Le film Prime Video de la semaine du 11 au 17 mai 2026

Il n'y aura qu'un film cette semaine sur Prime Video : Very Bad Job ou autrement appelé London Calling. Un film d'action avec Josh Duhamel (Transformers) dans la peau d'un tueur à gages contraint de s'occuper du fils d'un de ses nouveaux patrons. Ce dernier veut que son fiston soit "formé" au "métier" lors d'un nouveau contrat, mais rien ne va se passer comme prévu bien évidemment.

13 mai Very Bad Job (ou London Calling ) - comédie d'action avec Josh Duhamel



Bande-annonce de Very Bad Job (en anglais) à venir sur Prime Video le 13 mai 2026.

Toutes les séries de la semaine du 11 au 17 mai 2026

Cette semaine, il faudra plutôt regarder du côté des séries pour trouver de quoi faire sur Prime Video. La plateforme va accueillir plusieurs séries cultes avec de nombreuses saisons comme Nina avec ses six saisons complètes, ou encore R.I.S Police Scientifique qui débarque avec pas moins de 9 saisons entières. Mais il y aura aussi de l'inédit avec It's Not Like That, la nouvelle série Prime Video. On va suivre la rencontre entre deux âmes : Lori, une femme fraîchement divorcée et maman de deux adolescents, et un pasteur veuf qui s'occupe de ses trois enfants comme il peut.

Une histoire d'amour et d'amitié poignante mais qui ne sera pas sans difficultés avec Scott Foley (Scrubs, Scandal) et Erinn Hayes (Grimsburg, Good Doctor).

Enfin, Prime Video profitera des prochains jours pour lancer l'ultime saison d'une série marquante et pourtant très discrète : Good Omens. Après deux saisons diffusées respectivement en 2019 et 2023, la série humoristique va s'arrêter au terme d'une saison 3 qui débutera dès le 13 mai 2026. On retrouvera Michael Sheen et David Tennant dans le rôle de l'ange Aziraphale et du démon Crowley (Rampa) dans une nouvelle intrigue qui les forcera une fois de plus à se faire face. Cette saison sera toutefois très spéciale puisqu'elle ne comportera qu'un seul épisode de 90 minutes pour conclure la série de la meilleure des façons.

source : Prime Video