Prime Video continue tranquillement sur sa lancée en ce mois de novembre 2025 avec une toute nouvelle sortie cinéma dès aujourd’hui. De quoi passer un très bon moment devant son écran.

Prime Video mise une nouvelle fois sur la comédie d’action pour séduire les abonnés. Ce 12 novembre, la plateforme a dévoilé Une journée incontrôlable, un film déjanté porté par Alan Ritchson (Reacher) et Kevin James (Un gars du Queens). Deux pères de famille, deux univers opposés… et une journée qui va partir complètement en vrille.

Prime Video envoie du lourd

Pour cette nouveauté Prime Video, l’histoire démarre dans une banlieue tranquille, où Brian (Kevin James), père au chômage et un peu dépassé, accepte un "playdate" avec Jeff (Alan Ritchson), papa au foyer taillé comme un héros d’action. Ce qui devait être une après-midi paisible entre enfants se transforme rapidement en cauchemar. Des mercenaires surgissent, les balles fusent, et la banlieue devient le théâtre d’un chaos total.

Voitures familiales lancées à toute allure, explosions improbables et répliques bien senties : Une journée incontrôlable joue à fond la carte du divertissement sur Prime Video. Le film mélange l’énergie d’un blockbuster avec l’humour bon enfant d’une comédie familiale.

Un duo aussi improbable qu’efficace

Le réalisateur Luke Greenfield (Let’s Be Cops) signe une mise en scène nerveuse et rythmée, tandis que le scénario, coécrit avec Neil Goldman (Community, Family Guy), multiplie les situations absurdes et les gags bien placés. Le duo Ritchson–James fonctionne à merveille : entre le colosse sûr de lui et le papa dépassé, les échanges font mouche et rappellent les meilleures buddy movies des années 2000.

Mais derrière les courses-poursuites et les explosions, le film glisse aussi quelques réflexions sur la paternité moderne, la virilité et la confiance en soi. Sous ses airs de comédie d’action, Une journée incontrôlable dresse en réalité le portrait de deux hommes paumés, contraints de coopérer pour protéger leurs enfants et redécouvrir leur propre valeur. Avec Une journée incontrôlable, Amazon continue de diversifier son catalogue entre séries à succès et films originaux plus accessibles.

