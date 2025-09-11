Prime Video vient de nous annoncer le retour d'une de ses séries les plus appréciées du moment, les fans vont être aux anges.

L’actualité autour de Prime Video est assez dynamique ces derniers temps. Entre l’arrivée imminente de la saison 2 de Gen V, la date de sortie de celle de Fallout ou encore les nouvelles concernant la série God of War et Tomb Raider viennent d’annoncer le renouvellement d’une série toute récente et déjà très appréciée.

Une nouvelle saison pour cette série Prime Video ultra appréciée

C’était l’une des séries les plus attendues du mois de mai 2025, Overcompensating a immédiatement trouvé son public. Cette série très drôle et teenage nous fait suivre deux adolescents, un footballer homosexuel (Benny) et une jeune marginale (Carmen), qui cherchent à se faire une place à l’université en faisant table rase du passé. Plus facile à dire qu’à faire, surtout lorsque l’on suit les conseils d’une grande sœur et de son petit ami.

Dès sa sortie, la série Prime Video a fait son petit effet, notamment grâce à son casting de jeunes pétillants, mais aussi avec son humour parfois potache qui fait mouche à presque tous les coups. C’est donc sans trop de surprise que l’on apprend aujourd’hui qu’elle sera renouvelée pour au moins une nouvelle saison. Overcompensating aura bien le droit à une saison 2 sur Prime Video, mais on n’a aucune date à se mettre sous la dent pour le moment. Il faut certainement tabler pour une sortie pour 2026 ou 2027.

Si Bennito Skinner ( Benny) et Wally Baram ( Carmen) seront évidemment de retour, on suppose que la plupart du casting le sera également et de nouvelles têtes devraient faire aussi leur arrivée. Skinner, également producteur et scénariste sur la première saison, devrait une fois de plus prendre la plume également. De nouvelles informations devraient être dévoilées dans les mois qui viennent.

Bande-annonce de la saison 1 d'Overwompensating sur Prime Video.

Source : Prime Video, Overcompensating officiel