En production depuis février 2022 pour Prime Video, la série Blade Runner 2099 se fait désirer. Les fans de la licence la surveillent attentivement, puisqu'il s'agira d'une suite des films éponymes sortis en 1982 et 2017. Pour l'heure, nous n'en connaissons qu'une partie du casting, avec le récent ajout d'une star.

Blade Runner 2099 de Prime Video étoffe son casting

Le mois dernier, nous apprenions que Prime Video avait choisi comme actrice principale de Blade Runner 2099 la très talentueuse Michelle Yeoh. Elle est pour rappel lauréate de l'Academy Award de la meilleure actrice pour sa fulgurante performance dans Everything, Everywhere, All at Once. En ce mois de juin, nous apprenons qu'une autre actrice célèbre la rejoint au casting : Hunter Schafer, connue notamment pour ses rôles dans l'excellente série Euphoria ou encore Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes.

Le rôle qu'elle jouera dans la prochaine série événement de Prime Video n'est pas encore connu. Tel est malheureusement le cas pour beaucoup de choses concernant Blade Runner 2099. Nous savons en tout cas qu'elle sera chapeautée par Silka Luisa (Shining Girls, Halo). Ridley Scott, réalisateur du film original, occupera quant à lui le poste de producteur exécutif, ainsi que Michael Green, co-scénariste notamment de Blade Runner 2049.

Hunter Schafer rejoint le casting de Blade Runner 2099

Une série a priori bien entourée, mais qui se fait désirer

La prochaine série phare de Prime Video semble donc bien entourée. Mais il faudra a priori se montrer patient avant de voir ce que Blade Runner 2099 donnera à l'écran. À ce titre, le tournage devrait commencer incessamment sous peu et se déroulera en Espagne et à Prague. Aux dernières nouvelles, le tout devrait être bouclé d'ici décembre. Rendez-vous donc probablement en 2025 pour au moins avoir un premier aperçu de la nouvelle production live-action dans l'univers de Blade Runner. En attendant, une série d'animation baptisée Black Lotus est disponible sur Crunchyroll.