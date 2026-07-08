Avis aux amateurs de vitesse Netflix a récemment ajouté en trombe à son catalogue l'intégrale d'une saga culte du cinéma centrée sur l'adrénaline et les belles voitures.

En ce début du mois de juillet 2026, Netflix a proposé un programme très chargé pour poursuivre le début de l'été. Ce notamment sur le plan des films, avec de nombreux grands classiques du cinéma comme Seven, Interstellar ou encore 300. Dans le lot, la plateforme a également complété sa collection de bolides rutilants en envoyant la gomme avec l'intégrale d'une franchise cultissime dans le domaine. En attendant d'autres sorties événements, les amateurs de belles cylindrées sont en tout cas gâtés avec pas moins de 10 films issus d'une licence culte dans le domaine.

Une mise en piste intégrale rapide et furieuse sur Netflix

Au milieu de sorties films très marquantes, Netflix a donc frappé un très grand coup en mettant à disposition des abonnés toute une série de films centrée sur les bagnoles rutilantes, les courses poursuites effrénées et à des casses spectaculaires avec rien de moins que l'intégrale de l'emblématique licence Fast & Furious. Soit la bagatelle de 10 films pour le prix d'un, tous disponibles depuis ce 3 juillet 2026 sur la plateforme SVOD au N rouge.

Netflix a ainsi mis la gomme avec cette série de films portés notamment par l'inénarrable Vin Diesel, le regretté Paul Walker, mais aussi Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson ou encore Jason Statham. Rodéo urbain, casses dantesques, courses poursuites démentes… qu’on aime ou non, Fast and Furious st une institution du cinéma d'action et des cascades automobiles spectaculaires. Rendez-vous donc sur les starting blocks et Netflix pour voir ou revoir toute cette saga à la belle longévité de deux décennies.

Une manière comme une autre d'attendre un programme définitivement chargé pour la plateforme au N rouge tout au long du mois de juillet 2026. On attend en effet notamment côté films Voyage au Centre de la Terre ou encore Barbie, mais également La Petite Maison dans la Prairie, GIGN ou encore Nouvelle Vie à Ransom Canyon côté séries, en attendant des sorties probablement plus excitantes à venir sur Netflix à partir de la rentrée en septembre 2026.

Source : Netflix