Les jours défilent et nous rapprochent déjà du mois de février 2026. Dès lors, il est temps de commencer à envisager ce qui nous attend sur les plateformes de SVOD telles Prime Video, Apple TV+, HBO Max ou, bien sûr, Netflix. Le service au N rouge a déjà dévoilé une partie de ses films et séries à venir. La sélection s'annonce on ne peut plus prometteuse avec de belles découvertes à la clé.

Les nouveaux films confirmés sur Netflix

Netflix a déjà quelques films en réserve pour le mois prochain. Pour l'heure, la plateforme a confirmé jusqu'à trois titres. Les amateurs de jeux d'échecs pourront se pencher sur la figure de Judit Polgár, qui était venue à bout de Garry Kasparov, dans un documentaire spécial. En matière de fiction, il y aura du drame d'une part, mais aussi de la comédie avec Joe et l'école de la vie. Tyler Perry, qui y incarne trois personnages, vous transportera pour un voyage initiatique vers la vie d'adulte. Le programme sera vraiment prometteur de Netflix en février 2026 :

6 FÉVRIER : La Reine des échecs — documentaire sur le monde des échecs.

11 FÉVRIER : L'appel du chaos — film dramatique sur deux jeunes femmes contrainte d'affronter la justice et le monde criminel.

13 FÉVRIER : Joe et l'école de la vie — comédie de et avec Tyler Perry.



Les séries à venir en février 2026

Il va aussi y avoir de quoi faire en matière de séries sur Netflix. D'ailleurs, on remarque déjà un motif qui va illustrer ce mois de février : les avocats. D'une part, Manuel Garcia-Rulfo enfile de nouveau le costume de Mickey Halley pour la saison 3 de La Défense Lincoln. Série très appréciée, elle se démarque par des combats peu habituels dans les fictions judiciaires. D'autre part, vous pourrez découvrir Strip Law, une toute nouvelle création très prometteuse avec un ton décalé pour adulte. Pour plus d'action, vous serez certainement heueux d'apprendre que la saison 3 de The Night Agent arrive enfin, un retour très attendu des fans. Mais ce n'est là qu'un aperçu de tout ce qui vous attend sur Netflix en février 2026 :

4 FÉVRIER : On en mangerait… ou pas ! Spécial St-Valentin — émission pâtissière sur les trompes l'œil.

5 FÉVRIER : La Défense Lincoln | saison 3 — l'avocat Mickey Haller est toujours prêt à faire gagner les criminels. Les Lionnes — comédie d'action française.

6 FÉVRIER : Salvador - drame espagnol qui interroge la radicalisation d'extrême-droite

11 FÉVRIER : Olowiane Dzeci — série dramatique polonaise. Love is Blind | saison 10 — téléréalité de drague à l'aveugle.

13 FÉVRIER : The Art of Sarah — une jeune femme cherche à se faire une place dans le luxe, peu importe la manière… Le Musée de l'innocence — série turque inspirée du roman à succès du même nom d'Orhan Pamuk.

13 FÉVRIER : The Night Agent | saison 3 — suite de la série Netflix à succès et des aventures de l'agent Peter Sutherland.

13 FÉVRIER : Strip Law | saison 1 — série d'animation pour adulte sur un avocat coincé qui travaille à Las Vegas.

