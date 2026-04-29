Alors que la dernière saison d'Invincible a pris fin la semaine dernière, Prime Video a déjà une autre série d'animation exclusive phare qui prépare son retour dans les prochaines semaines, en témoigne une bande-annonce qui donne de la voix pour annoncer magnifiquement la couleur de ce qui se prépare à l'horizon pour son emblématique troupe d'aventuriers.

Une Machina bien huilée bientôt de retour sur Prime Video

Tandis que nous avons eu droit fin 2025 à The Mighty Nein, l'adaptation en série d'animation de la seconde campagne Donjons & Dragons de la célèbre chaîne Twitch Critical Role, exclusivement sur Prime Video, c'est à nouveau au tour de la première, La Légende de Vox Machina, de faire parler d'elle. On savait déjà que l'emblématique troupe de comédiens de doublage que sont Matthew Mercer, Ashley Johnson, Laura Bailey, Liam O'Brien, Marisha Ray, Sam Riegel, Taliesin Jaffe et Travis Willingham reviendraient pour une Saison 4 de leurs premières aventures courant 2026, et on sait désormais plus précisément quand.

La bande-annonce ci-dessous, qui nous permet de découvrir les tenants et aboutissants de ce qui attend les membres de Vox Machina, nous indique en effet qu'on pourra visionner les premiers épisodes de la saison 4 de La Légende de Vox Machina à partir du 3 juin 2026 sur Prime Video. Au programme : des artefacts légendaires, des cultistes mortels, le retour de Scanlan dans un duel de bardes métal, toujours avec des animations et un casting vocal hauts en couleurs.

À noter qu'il s'agira de l'avant-dernière saison de la première série d'animation exclusive à Prime Video en lien avec Critical Role. La cinquième et ultime saison devrait quant à elle arriver courant 2028, tandis que la saison 2 de Mighty Nein devrait de son côté revenir courant 2027, histoire d'avoir chaque année sa dose de Donjons & Dragons à la sauce Critical Role sur la plateforme SVOD d'Amazon.

Source : Prime Video sur YouTube