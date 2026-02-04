En décembre dernier, l'insider Daniel Richtman partageait que la série phénomène The Walking Dead était encore loin de prendre sa retraite après la fin de la série principale et plusieurs de ses séries spin-off depuis. À tel point qu'il était question d'une « suite » à l'arc central de l'adaptation des comics de Robert Kirkman. Un peu plus d'un mois plus tard, l'insider revient avec de nouvelles informations pour rajouter encore de l'huile sur le feu.

On reprend les mêmes et on recommence pour The Walking Dead ?

Alors qu'on apprenait en fin d'année dernière que la prochaine saison du spin-off The Walking Daryl Dixon pourrait être le clap de fin de l'implication de Norman Reedes dans l'univers postapocalyptique zombies, l'insider Daniel Richtman a rapporté que les plans pourraient encore changer pour l'avenir de la série dans son ensemble. Il avait en effet récemment mis en lumière des rumeurs indiquant qu'une sorte de suite à l'arc principal serait dans les cartons.

Celle-ci devait sur le papier réunir les personnages les plus emblématiques de The Walking Dead une fois leurs spin-offs respectifs terminés. À savoir Daryl Dixon pour Carol et Daryl, Dead City pour Maggie et Negan, et enfin The One Who Lives pour Rick et Michonne. Les acteurs principaux de la série d'origine, qui ne sont plus tous jeunes, pourraient donc encore se rassembler pour une nouvelle aventure une fois leurs arcs narratifs propres bouclés.

Daniel Richtman étaye son propos en indiquant que, en plus de la dernière saison de The Walking Dead Daryl Dixon à venir cette année, la saison 3 de Dead City avec Maggie et Negan est actuellement en post-production, probablement pour une sortie d'ici à l'année prochaine. Resterait donc en principe à attendre la prochaine saison de The One Who Lives pour retrouver tout ce beau monde dans ce qui s'apparenterait à « The Walking Dead 2 ». L'avenir nous dira si cela se confirme ou non.

© AMC

Source : Daniel Richtman sur Patreon