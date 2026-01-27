LEGO vient d'annoncer l'arrivée imminente d'un nouveau set absolument superbe pour une licence légendaire qui comprend des millions de fans à travers le monde. En prime, il est pas trop cher et devrait passer partout.

L'une des licences les plus marquantes de l'histoire va une nouvelle fois avoir le droit à un set LEGO. Une nouvelle pièce de collection pour les amoureux des petites briquettes ou les fans absolus de la saga dont elle est tirée. Cerise sur le gâteau, cette nouveauté est aussi belle qu'accessible, loin, très loin des sets titanesques habituels.

Un nouveau set LEGO pour les gouverner tous

Il y a peu, nous vous parlions du gigantesque set Minas Tirith, du Seigneur des Anneaux. Un set LEGO colossal de plus de 8 200 pièces et qui serait prévu pour le mois de juin 2026. Ce dernier serait vendu près de 600 € et ferait partie des plus gros sets jamais créés par la marque. La nouvelle pièce fraîchement officialisée est tirée de ce même univers du Seigneur des Anneaux, mais sera clairement plus abordable que celui de Minas Tirith. LEGO vient enfin d'officialiser le set Icons 11373 Le Seigneur des Anneaux : Le casque de Sauron.

Le masque du tristement célèbre Seigneur des Ténèbres trône sur un piédestal, finement représenté et à construire grâce à 538 briques. Le set offre également une mini-figurine de Sauron et une plaque d'identification. Il s'agit là d'une pièce de collection faite pour être exposée et non utilisée comme jouet. Le set LEGO Seigneur des Anneaux : le masque de Sauron est proposé à 74,99 € sur le site officiel de la marque. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes pour une sortie fixée au 1er mars 2026.

Détails du set LEGO Icons 11373 Le Seigneur des Anneaux : Le casque de Sauron :

Date de sortie : 1er Mars 2026 (précommandes ouvertes)

: 1er Mars 2026 (précommandes ouvertes) Prix : 74,99€

: 74,99€ Dimensions : 33cm de haut, 13 cm de large, 13 cm de profondeur

: 33cm de haut, 13 cm de large, 13 cm de profondeur Nombre de briques : 538

: 538 Type : collection, 18 ans +

Source : LEGO