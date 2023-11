Toutes les bonnes choses ont une fin. Et The Walking Dead fait maintenant ses adieux. Il fallait bien que cela arrive un jour. Voilà ce que que l'on sait.

Après huit saisons riches en événements, Fear the Walking Dead a enfin franchi la ligne d'arrivée avec la diffusion de son double épisode final ce dimanche dernier. La série, premier spin-off de The Walking Dead, a conclu son parcours avec une série d'événements aussi surprenants qu'inattendus.

The Walking Dead, c'est la fin

Attention cette news inclut des spoilers sur la série Fear The Walking Dead. Dans les derniers épisodes, intitulés Fighting Like You et The Road Ahead, nous avons vu des rebondissements dramatiques et des moments de tension extrême. Madison et Troy se sont retrouvés pris au piège dans des sables mouvants, alors qu'ils étaient encerclés par des zombies. Malgré leur situation difficile, ils ont réussi à s'en sortir, avec Troy révélant des informations cruciales sur la destination d'une horde de zombies.

Madison, jouée avec brio, a continué à montrer sa détermination et sa force, même dans les moments les plus sombres. Cependant, la série a pris une tournure inattendue lorsque Tracy, la jeune fille que Madison et Troy avaient rencontrée, s'est avérée être la fille kidnappée d'Alicia, et non la fille biologique de Troy, comme il l'avait prétendu...

Le final de Fear the Walking Dead également vu le groupe de Madison, Strand, Daniel, et Luciana se battre désespérément contre une horde de zombies, tout en faisant face à des attaques à la grenade. Dans un retournement de situation dramatique, Madison a été sauvée de justesse après avoir été ensevelie sous les décombres, grâce aux efforts de Tracy.

Une fin heureuse ?

La série s'est terminée avec des chemins divergents pour les personnages principaux. June est retournée à la cabane de John avec Dove/Odessa, tandis que Dwight et Sherry ont envisagé de transformer le Sanctuaire en un véritable refuge. Daniel a été réuni avec Skidmark, et Madison a laissé des indices à Strand, suggérant une future rencontre.

Madison et Alicia ont décidé de retourner à Los Angeles avec Tracy, désormais orpheline, et les cendres de Nick, dans l'espoir d'aider d'autres personnes. Cette conclusion offre une fin ouverte, laissant place à l'imagination des fans sur l'avenir des personnages.

Ainsi se termine Fear the Walking Dead, une série qui a captivé les spectateurs avec ses histoires de survie, de perte et d'humanité pendant plusieurs années. 8 ans quand même. Heureusement il reste le spin-off sur Rick, Daryl et Negan/Maggie.