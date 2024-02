Après avoir dévoilé l'intégralité des sorties Netflix de la semaine, on se concentre sur tous les ajouts Prime Video des jours suivants. Dernièrement, la plateforme de streaming vidéo d'Amazon a ajouté deux comédies romantiques juste avant la fête des amoureux. L'excellent Happiness Therapy avec Jennifer Lawrence, Bradley Cooper et Robert De Niro est disponible, avec le film Surclassé. Un long-métrage plus léger où Camila Mendez (Riverdale) incarne une jeune femme qui va réaliser son rêve de faire carrière dans l'art. Voici toutes les arrivées sur le service de SVOD.

Les films Prime Video du 12 au 18 février 2024 (S7)

Les abonnés vont-ils pouvoir visionner de belles choses dans les nouveautés Prime Video de la semaine 7 ? Oh que oui ! Cinq films, dont quatre d'une saga au carton planétaire, rejoignent le catalogue dès ce jeudi 15 février 2024. Une musique entêtante de John Williams, un aventurier/archéologue/prof de légende et Harrison Ford dans le rôle principal : la quadrilogie Indiana Jones débarque. Les Aventuriers de l'arche perdue, Le Temple maudit, La Dernière Croisade et le Royaume du crâne de cristal font une petite infidélité à Paramount+. Pas besoin de les présenter, mais pour les plus jeunes, c'est à voir absolument.

Prime Video est d'humour aventurière avec l'arrivée de Jumanji Next Level dans son line-up du 12 au 18 février 2024. Dans cette suite, Spencer retourne dans le jeu ô combien dangereux de Jumanji, et pourrait bien y laisser sa vie. À l'intérieur, tout a changé et l'environnement est plus que jamais hostile. Pour l'aider à surmonter ces dangers, son équipe retourne également dans Jumanji. « Une suite plus paresseuse et trop longue. Heureusement le casting assure le show à la perfection » (via CinéSérie).

Les films Prime Video de la semaine 7

Indiana Jones 1 à 4 (15 février)

Jumanji : Next Level (15 février)

Les séries Primes Video du 12 au 18 février 2024 (S7)

Ne cherchez pas de nouvelles séries sur Prime Video du 12 au 18 février 2024, car le programme est identique à la semaine passée. Mais si vous avez raté l'actualité précédente, il y a bien eu du neuf avec la production française Nudes. « Trois adolescents vont se trouver confrontés chacun de façon différente à la problématiques des nudes. Pris dans la tourmente, ils vont devoir reprendre le contrôle de leur vie » (via Prime Video). Les huit saisons du show DC de CW, Arrow, sont également disponibles avec les premiers épisodes de Mr and Mrs Smith. La création « Amazon Original » de ce mois de février 2024.

Mais si vous êtes en quête d'une série qui va vous marquer, la plateforme a ce qu'il vous faut. La saison 1 de The Wire, une série HBO cultissime, peut être regardée par tous les abonnés et non pas seulement les détenteurs du Pass Warner. Un show réaliste où s'affrontent les policiers et les trafiquants de drogue, mais qui met aussi en lumière différents thèmes en fonction de la saison. Il n'est pas trop tard pour découvrir cette pépite du petit écran.

Les séries Prime Video de la semaine 7

Nudes - saison 1 (1er février)

Arrow - l'intégrale des 8 saisons (1er février)

The Wire - saison 1 (1er février)

Mr and Mrs Smith - saison 1 (2 février)

Les docs et émissions du 12 au 18 février 2024 (S7)

Les documentaires Prime Video du 12 au 18 février 2024 visent à vous détendre et vous faire rire avec tout d'abord le nouveau spectacle de Bérengère Krief. Un one woman show qui traitera des relations amoureuses et du désir avec des thématiques variées comme l'infidélité, la maternité etc. Ce sera accessible le jour de la Saint-Valentin. Ensuite, préparez-vous au retour d'une émission très populaire sur le service, LOL : Qui rit sort. Comme on ne change pas une équipe qui gagne, le principe reste le même. Plusieurs humouristes doivent raconter des blagues à des confrères, et eux, ne doivent pas rigoler sous peine d'être éliminés du programme. Pour cette saison 4, on retrouve justement Bérengère Krief mais aussi Alban Ivanov, Phillipe Lacheau, Franck Gastambide...

Les documentaires Prime Video de la semaine 7

Bérengère Krief - nouveau spectacle (14 février)

LOL : Qui rit sort - saison 4 (16 février)