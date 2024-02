Amazon Prime Video est l'une des plateformes de SVOD les plus populaires, aux côtés de Netflix et Disney+. D'une manière générale, le catalogue satisfait les abonnés, et il sait se renouveler pour maintenir leur intérêt. Néanmoins, ça ne veut pas dire que toutes les décisions prises sont au goût des spectateurs. A ce sujet, le géant américain a officiellement mis en place quelque chose qui était redouté par tout le monde : les publicités.

La publicité est arrivée sur Prime Video

Pour vous remettre dans le contexte, en juin dernier, le Wall Street Journal a publié un scoop qui a refroidi les lecteurs. Amazon était en train d'entamer des discussions avec des annonceurs, avec un objectif bien précis : inclure des publicités dans l'abonnement. Et effectivement, ce n'était pas qu'une simple rumeur. On a même eu droit à une date de sortie, fixée au 29 janvier 2024. On est maintenant le 30, et par conséquent, la sentence est tombée. Cependant, tout le monde n'est pas encore concerné.

Les publicités ont débarqué sur Prime Video... aux Etats-Unis. Ne vous emballez pas trop vite, ça va progressivement arriver dans les autres pays. Normalement, les prochains visés seront le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Canada. La France est bel et bien dans le collimateur de ce changement, mais pour le moment, on n'est pas sûr et certain du moment où ça va prendre effet. Selon Philippe Bailly, président et co-fondateur de NPA Conseil, ce serait pour le 10 avril 2024. Il ne reste donc plus beaucoup de temps pour profiter de l'offre sans publicités.

Vous n'en voulez pas ? Il faut payer

Histoire de faire les choses correctement, Amazon avait envoyé un mail à ses abonnés pour les tenir informés de la nouvelle. Au passage, ça nous a permis d'obtenir des informations supplémentaires sur l'ajout des publicités. Déjà, ce sera visiblement limité aux propres créations du géant (films, séries). Ensuite, les spots TV devraient - techniquement - être plus courts. Bailly mentionnait une durée de 3 minutes 30 de publicités par heure, ce qui semble se confirmer aux US. C'est moins que 4 minutes de Netflix et Disney+, sans être renversant.

Passons à la question à un million : combien ça coûte pour éviter ça ? Eh oui, il faut se préparer à mettre la main au portefeuille, même si ce n'est pas obligatoire. Quoi qu'il en soit, il faudra débourser un supplément de 2,99 dollars par mois pour retirer la publicité. Il va sans dire que ça ne fait pas que des heureux, mais on pouvait s'y attendre, puisque la plateforme suit seulement le mouvement.