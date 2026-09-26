Un an après la diffusion de sa première saison sur les ondes de Prime Video, la série française Dear You est de retour pour une nouvelle salve d’épisodes avec sa saison 2.

On peut le dire, le programme des nouveautés aura été particulièrement rachitique pour Prime Video cette semaine. C’est simple : deux films et une série, c’est tout ce dont devront se contenter les abonnés au service d’Amazon, qui sont loin d’être aussi bien lotis que les abonnés de plateformes comme Netflix ou Disney+ par exemple. Mais parce que quantité ne rime pas forcément avec qualité, ceux-ci seront sans doute ravis d’apprendre que dès aujourd’hui, la saison 2 de la série française Dear You est maintenant disponible.

La saison 2 de Dear You est maintenant disponible sur Prime Video

Un an et demi après la diffusion de la première saison, la série créée par Aurélie Belko, Julie-Albertine Simonney, Sébastien Le Délézir et Niels Rahou revient en effet pour une nouvelle salve de 10 épisodes, qui nous content la suite des aventures d’Alma sur Prime Video. L’héroïne, incarnée par Carla Poquin, est cette fois-ci confrontée à un mystérieux corbeau qui l’amène à se poser de nombreuses questions. « L’acharnement médiatique que subit Alex est-il l’œuvre d’un saboteur… ou n’est-il simplement pas l’homme qu’elle croyait ? », nous dit notamment le synopsis.

Pour l’occasion, les fans de Dear You peuvent alors retrouver le casting déjà en place depuis la première saison, auquel viennent se greffer quelques nouveaux visages tels que Thaïs Vauquières et Camilla Pham en tant que nouveaux personnages récurrents ; mais aussi un certain nombre d’invités ponctuels tels que Bérangère Krief, Paul Deby, Djayson Karavane, Serge Hazanavicius et Bilal Hassani. En sachant que Julien Carpentier, réalisateur de cette seconde saison de Dear You, promet que davantage de place sera accordée aux personnages secondaires de l’intrigue.

Un joli succès critique pour la saison 1 de la série

Reste maintenant plus qu’à savoir si ces nouveaux épisodes seront à la hauteur des 15 de la première saison, qui avaient rencontré un grand succès à leur lancement sur Prime Video en février 2025. Le format court privilégié par la série, au même titre que la fraîcheur de son casting ou la modernité de son écriture avaient notamment beaucoup plu aux spectateurs, qui avaient en revanche été unanimement frustrés par le cliffhanger final. Espérons donc que cette saison 2 de Dear You viendra rapidement corriger le tir pour repartir sur de bonnes bases.

Source : Prime Video