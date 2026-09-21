Prime Video continue de garnir son catalogue de nouveautés comme Netflix ou encore Disney+. Cette semaine sera surtout marquée par l'adaptation très honnête et divertissante d'Until Dawn, le célèbre jeu d'horreur de Supermassive exclusif à PlayStation. On notera également le retour d'une série extrêmement appréciée sur la plateforme grâce à sa fraîcheur et son casting.

Tous les films Prime Video de la semaine du 21 au 27 septembre 2026

Cette semaine, Prime Video n'ajoutera que deux nouveaux films à son catalogue, tous les deux très différents. La première sortie est The Love Hypothesis, une nouvelle adaptation d'un roman à succès dans la veine des comédies dramatiques et romantiques qui cartonnent sur la plateforme. Ce nouveau film Prime Video est adapté du best-seller BookTok d'Ali Hazelwood, c'est une comédie romantique qui nous fait suivre Olive Smith (Lili Reinhart, vue dans Riverdale), étudiante en biologie à Stanford, qui embrasse impulsivement le redouté professeur Adam Carlsen (Tom Bateman) et entame avec lui une étrange relation.

L'autre film de la semaine est quant à lui aux antipodes puisqu'il s'agit d'Until Dawn, adaptation du jeu à succès de Supermassive. C'est un long métrage d'horreur où l'on suit un groupe de jeunes adultes coincés dans une boucle temporelle mortelle. Ils n'ont que quelques heures pour déjouer une terrible malédiction qui les condamne systématiquement à mourir dans des circonstances toutes plus horribles les unes que les autres.

Un film divertissant et même amusant avec Ella Rubin, star montante que l'on retrouve également à l'affiche de l'excellente série Sterling Point sur Prime Video.

23/09 The Love Hypothesis Until Dawn



Toutes les séries de la semaine du 21 au 27 septembre 2026

La seule série de la semaine sur Prime Video est quant à elle une valeur sûre. Il s'agit de Dear You qui revient pour une saison 2 très attendue par les fans. On retrouvera Alma, toujours incarnée par la pétillante Carla Poquin, alias Poqssi, qui va devoir faire face à de nouveaux événements compliqués qui viendront chambouler sa vie de couple, mais aussi son travail.