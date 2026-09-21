Netflix frappe une fois encore fort cette semaine avec un programme qui mélange comédies cultes, blockbusters d'aventure comme la trilogie de films mythique La Momie et nouvelles séries événement comme le nouvel arc du manga culte JoJo's Bizarre Adventures, et ce n'est qu'une partie du programme complet. Voici donc tout ce qu'il faut savoir sur les nouveautés Netflix de la semaine du 21 au 27 septembre 2026.

Les sorties films de la semaine du 21 au 27 septembre 2026 sur Netflix

Commençons d'abord par le programme film de la semaine sur Netflix, bien qu'il faudra attendre d'abord le 25 septembre pour le biopic UNABOMBER sur la transformation de Ted Kaczynski, prodige de Harvard en tristement célèbre terroriste, incarné par Russel Crowe.

Il faudra ensuite repasser le 27 septembre 2026. avec ni plus ni moins que la trilogie intégrale de la saga culte La Momie, portée notamment par Brendan Fraser. Le même jour arriveront donc sur Netflix le film d'aventure originale légendaire La Momie, mais aussi Le Retour de La Momie, avec Dwayne Johnson (The Rock) dans le rôle du Roi Scorpion, et enfin La Momie: La Tombe de l'Empereur Dragon, qui accueille dans son casting les très talentueux Jet Li et Michelle Yeoh. Une belle occasion de replonger dans ces films d'aventure cultes pour toute une génération.

25/09 UNABOMBER

27/09 Trilogie La Momie



Les sorties séries de la semaine du 21 au 27 septembre 2026

Place ensuite aux sorties séries à venir sur Netflix du 21 au 27 septembre 2026, avec cette fois un calendrier plus chargé, et encore avec de gros programmes à surveiller. Tout cela démarre donc à partir du 23 septembre 2026 avec Le Ticket d'or de Willy Wonka, une nouvelle compétition s'inspirant de l'emblématique univers tout en couleur et en chocolat de Roald Dahl. Le lendemain, place au retour très attendu de A Different World, qui remet en avant le campus fictif d'Hillman College pour une nouvelle génération d'étudiants qui s'adresse tant à de nouveaux spectateurs qu'aux nostalgiques du Cosby Show.

Enfin, Netflix met une double dose de nouvelles séries le 25 septembre 2026 avec la série criminelle Le Problème Final, mais surtout Steel Ball Run, l'adaptation de l'arc éponyme dans le manga culte JoJo's Bizarre Adventure, et plus précisément les parties 2 et 3, avec un épisode diffusé chaque vendredi. Les fans de l'animation culte japonaise pourront ainsi suivre cette nouvelle course équestre folle à travers les États-Unis semaine après semaine.

24/09 A Different World

25/09 Le problème final STEEL BALL RUN JoJo's Bizarre Adventure (Partie 2 et 3)



Source : Netflix