Prime Video ajoute une nouvelle série événement et en dévoile de premières images qui promettent une nouvelle saga épique entre Game of Thrones et Vikings.

En plus de la série d'adaptation God of War, Prime Video prépare une autre série exclusive s'intéressant au folklore viking, cette fois pour une saga plus réaliste qui s'intitule Bloodaxe. En attendant sa sortie prévue courant 2027, la plateforme SVOD d'Amazon a partagé quelques images de ce nouveau show comptant notamment Clive Standen (Rollo dans Vikings), qui rempile pour une histoire scandinave qui entend aussi s'inspirer de Game of Thrones. Tout un programme.

Prime Video dévoile des premières images de Bloodaxe, sa série événement à venir courant 2027

Prime Video va bientôt à renouer avec les grandes fresques historiques grâce à sa nouvelle série événement, Bloodaxe, attendue courant 2027. Cette série semble particulièrement bien entourée, car dirigée par Michael et Horatio Hirst, les créateurs de la très populaire série Vikings, qui n'en ont visiblement pas terminé avec l'histoire de peuples scandinaves.

Ils comptent en effet y retourner pour le profit de Prime Video avec Bloodaxe. Après des mois d'annonces concernant l'avenir du projet, la plateforme SVOD d'Amazon a enfin dévoilé des premières images officielles de la saison 1. Elle a visiblement toute confiance dans ce projet, puisqu'elle a d'ores et déjà donné le feu vert pour une seconde saison alors même que la première n'est pas en ligne. Le tournage a même débuté cette année, ce qui devrait permettre de réduire l'attente entre les deux saisons.





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De quoi parle la série Bloodaxe ?

Le synopsis officiel de Bloodaxe sur Prime Video se présente comme suit : « Bloodaxe est une fresque historique épique, créée, écrite et produite par Michael et Horatio Hirst, qui retrace l'ascension de l'un des plus célèbres guerriers scandinaves de l'histoire, Erik Bloodaxe (Xavier Molyneux), et de sa redoutable épouse Gunnhild, "Mère des rois" (Jessica Madsen) ».

La première saison de la série Prime Video contera leur lutte pour le trône de Norvège, alors que le pays est en proie à des rivalités intestines, des alliances changeantes et des trahisons sanglantes. Tandis que la guerre menace et que le chaos s'empare du royaume, entraînant dans son sillage les rois impitoyables d'autres contrées scandinaves ainsi qu'un puissant souverain anglais, tout est en place pour une saga nordique qui n'a pas à rougir d'une série comme Game of Thrones, mais dans un cadre plus historique que fantastique.

Voilà une promesse plutôt engageante, mais il faudra revenir plus tard pour savoir exactement quand Bloodaxe sortira sur Prime Video dans le courant de l'année prochaine.





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Source : Prime Video